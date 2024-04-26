Экспорт пшеничной и ржаной муки из Башкирии вырос в 3,5 раза

Напомним, что объем всей продукции агропромышленного комплекса Башкирии, отгруженной за рубеж в первом квартале текущего года, составил более 185 тысяч тонн. Это почти в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К 2030 году объем поставок агропродукции на экспорт планируется довести до 1 млн тонн.