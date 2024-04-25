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Жители Башкирии могут написать гимн Уфы и получить 100 тысяч рублей

В Уфе напишут лучший гимн столицы

25 апреля 2024, 11:56
Фото: 1MI

Жители Башкирии могут написать гимн Уфы и получить 100 тысяч рублей

Творческий конкур проводят к юбилею столицы республики.

В Уфе принимают заявки на участие во всероссийском конкурсе на написание гимна столицы Башкирии, который называется «Воспевая Уфу».

Конкурс посвящен 450-летию города. Его призовой фонд составляет 100 тысяч рублей, и принять в нём участие могут как профессионалы, так и любители. Многие жители республики уже подхватили новость для обсуждения, возможно кто-то из них и напишет тот самый лучший гимн:

— «Прикольный конкурс, есть возможность прославиться)»

— «Я бы поучаствовал, слух есть, и даже синтезатор. Чем чёрт не шутит!»

— «Надо рассказать об этом конкурсе своему деду, он так красиво поёт, может и песню напишет. Потом буду ходить и гордиться, что гимн Уфы написал он, во круто будет, » — пишут жители республики на страничке в социальных сетях.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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