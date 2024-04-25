В Уфе напишут лучший гимн столицы

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Уфе принимают заявки на участие во всероссийском конкурсе на написание гимна столицы Башкирии, который называется «Воспевая Уфу».
Конкурс посвящен 450-летию города. Его призовой фонд составляет 100 тысяч рублей, и принять в нём участие могут как профессионалы, так и любители. Многие жители республики уже подхватили новость для обсуждения, возможно кто-то из них и напишет тот самый лучший гимн:
— «Прикольный конкурс, есть возможность прославиться)»
— «Я бы поучаствовал, слух есть, и даже синтезатор. Чем чёрт не шутит!»
— «Надо рассказать об этом конкурсе своему деду, он так красиво поёт, может и песню напишет. Потом буду ходить и гордиться, что гимн Уфы написал он, во круто будет, » — пишут жители республики на страничке в социальных сетях.