ВАВТ и ТПП РФ организовали международный студенческий конкурс

По словам представителя ТПП РФ, при неисполнении контрактов компании из России или других стран обращаются в арбитраж за взысканием того, что положено по договору. При этом ответчики в качестве аргументов в свою защиту приводят действие санкций, из-за которых они не могут выполнять свои обязательства.