ВАВТ и ТПП РФ организовали международный студенческий конкурс

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
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Updated Сегодня, 11:26
В ТПП России отмечают, что количество международных разбирательств в последнее время увеличивается, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. В 2023 году в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ было направлено 215 исковых заявлений по международным спорам. Истцами выступили организации из 48 стран. В 2024 году в программу конкурса впервые включили китайскую секцию. В ней принимали участие четыре команды.
Вице-президент ТПП России Вадим Чубаров отметил, что в качестве основы мероприятия организаторы выбрали игровое дело, касающееся на 90 или 80 процентов санкций, введенных в отношении России.
По словам представителя ТПП РФ, при неисполнении контрактов компании из России или других стран обращаются в арбитраж за взысканием того, что положено по договору. При этом ответчики в качестве аргументов в свою защиту приводят действие санкций, из-за которых они не могут выполнять свои обязательства.
«Тем не менее иски заявлены, решение нужно выносить, вот такое решение было вынесено, и это же самое дело перекочевало как игровое дело в конкурс», — сказал Вадим Чубаров.
В этом году в конкурсе принимали участие студенческие команды из восьми стран. Россию представляли участники из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.
Магистрант Высшей школы права «Адилет» г. Алматы Кристина Проскурина обратила внимание, что предложенный организаторами кейс был весьма интересным. Суть игрового дела состояла в том, что резидент РФ подписал контракт с резидентом Европейского союза. Обязательства по договору не были исполнены, в связи с чем и возник спор. Участникам поставили задачу обозначить две правовые позиции для обеих сторон и отстоять их перед арбитрами.
По словам Кристины Проскуриной, для решения кейса нужно было ознакомиться с большим количеством материалов, принять во внимание много нюансов. При этом кроме знания, действующего законодательства Российской Федерации требовались специальные знания в области международного права.
Конкурс был организован ТПП России при поддержке Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).
Вадим Чубаров подчеркнул, что в ТПП РФ заинтересованы в популяризации международного коммерческого арбитража как инструмента урегулирования споров. Он выразил надежду, что участники конкурса в будущем придут в Торгово-промышленную палату России в качестве докладчиков, арбитров или представителей сторон и смогут представлять интересы отечественных предприятий за рубежом.
Победившие в конкурсе четыре команды получили право на стажировку в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП России.