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Updated Сегодня, 14:27

В столице Башкирии проведут конкурс на самое оснащённое бомбоубежище

В Уфе объявлен конкурс на лучшее городское бомбоубежище

18 марта 2024, 14:00
Фото: ВК/Ратмир Мавлиев

В столице Башкирии проведут конкурс на самое оснащённое бомбоубежище

С необычной инициативой выступил мэр Уфы.

Оценивать укрытие будут по следующим параметрам: содержание, применение защитных сооружений гражданской обороны и их боевая готовность принять всех, кому понадобится убежище. Инициативу провести такой смотр-конкурс уже подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Проведут его с 11 марта по 20 мая. Для этого будет сформирована специальная комиссия. Участникам предстоит обустроить помещения под бомбоубежища, которые осмотрит группа проверяющих. Защитные сооружения гражданской обороны решено разделить на три группы по количеству вместительности: до 150 человек, от 150 до 600 и более 600 человек.

Мэр Ратмир Мавлиев заявил, что Уфе требуется минимум 10 снегоплавильных пунктов
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Оценивать конкурсные укрытия будут в соответствии с Правилами их эксплуатации, утвержденными в МЧС России, и соответствующих ведомствах.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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