В Уфе объявлен конкурс на лучшее городское бомбоубежище

Проведут его с 11 марта по 20 мая. Для этого будет сформирована специальная комиссия. Участникам предстоит обустроить помещения под бомбоубежища, которые осмотрит группа проверяющих. Защитные сооружения гражданской обороны решено разделить на три группы по количеству вместительности: до 150 человек, от 150 до 600 и более 600 человек.