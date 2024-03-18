В Уфе объявлен конкурс на лучшее городское бомбоубежище

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Оценивать укрытие будут по следующим параметрам: содержание, применение защитных сооружений гражданской обороны и их боевая готовность принять всех, кому понадобится убежище. Инициативу провести такой смотр-конкурс уже подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Проведут его с 11 марта по 20 мая. Для этого будет сформирована специальная комиссия. Участникам предстоит обустроить помещения под бомбоубежища, которые осмотрит группа проверяющих. Защитные сооружения гражданской обороны решено разделить на три группы по количеству вместительности: до 150 человек, от 150 до 600 и более 600 человек.
Оценивать конкурсные укрытия будут в соответствии с Правилами их эксплуатации, утвержденными в МЧС России, и соответствующих ведомствах.