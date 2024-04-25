Фирма сына экс-главы Иглинского района вернёт землю Башкирии

Напомним, согласно документам, договор аренды был заключен в 2010 году. В апреле 2022 года Минземимущество подало иск к УК «Рустал» с требованием вернуть землю в казну республики. Суд по запросу министерства запретил Росреестру проводить любые регистрационные действия с участком из-за опасений истца, что ответчик может попытаться провести отчуждение спорного участка земли. Из документов на участок следует, что он предназначен для получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах в теплицах.