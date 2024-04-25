Фирма сына экс-главы Иглинского района вернёт землю Башкирии

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
ООО «Управляющая компания Рустал», контролируемая Рустямом Исхаковым, сыном бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова, проиграла иск Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии.
Арбитражный суд республики принял решение о расторжении договора аренды земельного участка площадью 12,5 гектаров, расположенного возле деревни Субакаево, и возврате земли в собственность региона.
Напомним, согласно документам, договор аренды был заключен в 2010 году. В апреле 2022 года Минземимущество подало иск к УК «Рустал» с требованием вернуть землю в казну республики. Суд по запросу министерства запретил Росреестру проводить любые регистрационные действия с участком из-за опасений истца, что ответчик может попытаться провести отчуждение спорного участка земли. Из документов на участок следует, что он предназначен для получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах в теплицах.
Из материалов дела известно, что структуры, связанные с семьей бывшего главы Иглинского района, находятся в судебном споре с властями Башкирии относительно прав на земельные участки, полученные на территории муниципалитета.
В марте 2023 года кассационная инстанция вынесла окончательное решение по спору между УК «Рустал» и администрацией Иглинского района. Власти пытались отобрать у компании участок площадью 84 гектара в Акбердинском сельсовете. Этот участок земли был приобретен семьей Исхаковых в 2017 году по стоимости 2,8 млн рублей. Судебные инстанции признали, что продажа земли компании была осуществлена законно.
В январе 2022 года конфликт между республиканской властью и семьей Исхаковых стал еще более напряженным. Глава республики Радий Хабиров выступил публично с требованием провести проверку обстоятельств передачи обширных земельных участков рядом с Уфой под контроль семьи Ришата Исхакова. По словам главы региона, такое предоставление большого объема земли бывшему чиновнику является полностью неприемлемым.