mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Башкирии суд обязал «Рустал» вернуть республике незаконно арендованную землю

Фирма сына экс-главы Иглинского района вернёт землю Башкирии

25 апреля 2024, 04:26
Фото: 1MI

В Башкирии суд обязал «Рустал» вернуть республике незаконно арендованную землю

В течение нескольких лет суды вставали на сторону семьи Исхаковых.

ООО «Управляющая компания Рустал», контролируемая Рустямом Исхаковым, сыном бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова, проиграла иск Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии.

Арбитражный суд республики принял решение о расторжении договора аренды земельного участка площадью 12,5 гектаров, расположенного возле деревни Субакаево, и возврате земли в собственность региона.

Напомним, согласно документам, договор аренды был заключен в 2010 году. В апреле 2022 года Минземимущество подало иск к УК «Рустал» с требованием вернуть землю в казну республики. Суд по запросу министерства запретил Росреестру проводить любые регистрационные действия с участком из-за опасений истца, что ответчик может попытаться провести отчуждение спорного участка земли. Из документов на участок следует, что он предназначен для получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах в теплицах.

В Башкирии власти ответят за незаконный снос павильона
Узнать подробнее

Из материалов дела известно, что структуры, связанные с семьей бывшего главы Иглинского района, находятся в судебном споре с властями Башкирии относительно прав на земельные участки, полученные на территории муниципалитета.

В марте 2023 года кассационная инстанция вынесла окончательное решение по спору между УК «Рустал» и администрацией Иглинского района. Власти пытались отобрать у компании участок площадью 84 гектара в Акбердинском сельсовете. Этот участок земли был приобретен семьей Исхаковых в 2017 году по стоимости 2,8 млн рублей. Судебные инстанции признали, что продажа земли компании была осуществлена законно.

В январе 2022 года конфликт между республиканской властью и семьей Исхаковых стал еще более напряженным. Глава республики Радий Хабиров выступил публично с требованием провести проверку обстоятельств передачи обширных земельных участков рядом с Уфой под контроль семьи Ришата Исхакова. По словам главы региона, такое предоставление большого объема земли бывшему чиновнику является полностью неприемлемым.

Читайте также:
Разрешений не давали: Рустам Исхаков отреагировал на жалобы жителей посёлка под Уфой
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
В Башкирии наступил нерестовый запрет: что нужно знать рыбакам
Сегодня, 02:46
Первомай в Уфе: программа дня
Вчера, 13:53
В центре Уфы ввели новые запреты для водителей: нарушителям пригрозили эвакуатором
Сегодня, 05:35
В Уфе «Лада» сбила 16-летнего самокатчика
Сегодня, 05:29
Житель Башкирии жестоко зарезал жену с инвалидностью
Сегодня, 05:02
В Уфе решили застроить высотками квартал на Ибрагимова
Вчера, 15:40
"