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В Уфе власти незаконно снесли павильон и получили уголовное дело

В Башкирии власти ответят за незаконный снос павильона

19 апреля 2024, 07:10
Фото: 1MI

В Уфе власти незаконно снесли павильон и получили уголовное дело

Разрушение пункта приёма вторсырья прокуратура посчитала превышением полномочий.

В Уфе возбудили уголовное дело по факту незаконного сноса павильона для приёма вторсырья. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Как выяснилось, летом 2023 года власти Октябрьского района приняли решении разрушить павильон, который занимался приёмом вторичного сырья. Однако для этого решения, считают в надзорном ведомстве, не было законных оснований. Компания ООО «Экоресурс», которой принадлежал пункт приёма вторсырья, пожаловалась в правоохранительные органы на произвол со стороны администрации. Ущерб фирме составил 2,5 млн рублей.

Прокуратура Октябрьского района, проведя проверку, направила результаты в органы предварительного расследования. По итогам рассмотрения было решение возбудить дело по части 1 статьи 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Глава Октябрьского района Сергей Плотников получил представление от прокуратуры.

Нам удалось выяснить, что речь идёт о пункте сбора вторсырья по адресу ул. Менделеева, дом 205, корпус 3 (возле ТЦ «Башкирия»). Павильон принадлежал ООО «Экоресурс», основной вид деятельности которого — утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье. Предприятие принадлежит уфимскому бизнесмену Максиму Малышеву, который также владеет торговыми фирмами «Трейдтул Приволжье» и «Премьера». По данным Rusprofile, выручка «Экоресурса» в 2023 году составила 238 млн рублей, однако расходы оказались выше, в результате чего убыток составил 5,6 млн рублей.

Нам удалось дозвониться до компании, однако в телефонном разговоре представитель фирмы заявил, что не готов дать комментарии.

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#Идэль Гумеров#Общество#Город#Бизнес#Уфа#Новости Башкирии#Октябрьский район
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