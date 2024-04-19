В Башкирии власти ответят за незаконный снос павильона

Нам удалось выяснить, что речь идёт о пункте сбора вторсырья по адресу ул. Менделеева, дом 205, корпус 3 (возле ТЦ «Башкирия»). Павильон принадлежал ООО «Экоресурс», основной вид деятельности которого — утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье. Предприятие принадлежит уфимскому бизнесмену Максиму Малышеву, который также владеет торговыми фирмами «Трейдтул Приволжье» и «Премьера». По данным Rusprofile, выручка «Экоресурса» в 2023 году составила 238 млн рублей, однако расходы оказались выше, в результате чего убыток составил 5,6 млн рублей.