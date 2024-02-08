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Рустам Исхаков ответил на недовольство жителей коттеджного посёлка под Уфой

Разрешений не давали: Рустам Исхаков отреагировал на жалобы жителей посёлка под Уфой

8 февраля 2024, 09:16
Фото: 1MI

Рустам Исхаков ответил на недовольство жителей коттеджного посёлка под Уфой

Предприниматель заявил, что администрация посёлка не давала разрешения на открытие майнинговой фермы.

Директор управляющей компании «Рустал» Рустам Исхаков ответил на запрос редакции Mkset.ru о видеообращении жителей коттеджного посёлка «Белая усадьба».

Напомним, члены дачного потребительского кооператива «Белая усадьба» Иглинского района записали очередное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову. Жителей волнует, что передача земель общего пользования под частную застройку, а также намерение управляющей компании «Рустал», принадлежащей Рустаму Исхакову (сыну экс-главы иглинской районной администрации Ришата Исхакова) остановить действие договоров управления посёлком. Другая жалоба граждан касалась действий «майнинговой фермы», которая якобы действует с позволения администрации посёлка.

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Мы обратились к Рустаму Исхакову с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ предпринимателя публикуем в полном виде (орфография и пунктуация сохранены):

«Вопреки доводам жителей, объекты инфраструктуры (парковая зона, спортивная (футбольная) площадка, детская площадка и другие места отдыха) находятся в полной сохранности. Доступ жителей к ним обеспечивается.

Жителям поселка были направлены от управляющей компании уведомления о расторжении договоров управления.

В настоящее время продолжает проводиться голосование в заочной форме на очном собрании жителей поселка. Один из вопросов голосования — выбор новой управляющей компании или сохранение прежней. Предложено две кандидатуры. На время до окончания голосования управляющая компания «Рустал» продолжает чистить снег и управлять поселком в интересах жителей «Белой усадьбы». После подсчета голосов и определения воли всех жителей поселка будет определена управляющая компания.

Администрация поселка не давала разрешения на обустройство «майнинговой фермы». В случае поступления письменных жалоб жителей на «майнеров» администрация примет меры по обращению в уполномоченные органы».

В соседнем с Акбердинским сельсоветом селом Нагаево жители выступают против вырубки леса. Вместо деревьев перед их домами могут появиться коттеджи.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Иглинский район#Земельные отношения
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