Разрешений не давали: Рустам Исхаков отреагировал на жалобы жителей посёлка под Уфой

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Директор управляющей компании «Рустал» Рустам Исхаков ответил на запрос редакции Mkset.ru о видеообращении жителей коттеджного посёлка «Белая усадьба».
Напомним, члены дачного потребительского кооператива «Белая усадьба» Иглинского района записали очередное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову. Жителей волнует, что передача земель общего пользования под частную застройку, а также намерение управляющей компании «Рустал», принадлежащей Рустаму Исхакову (сыну экс-главы иглинской районной администрации Ришата Исхакова) остановить действие договоров управления посёлком. Другая жалоба граждан касалась действий «майнинговой фермы», которая якобы действует с позволения администрации посёлка.
Мы обратились к Рустаму Исхакову с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ предпринимателя публикуем в полном виде (орфография и пунктуация сохранены):
«Вопреки доводам жителей, объекты инфраструктуры (парковая зона, спортивная (футбольная) площадка, детская площадка и другие места отдыха) находятся в полной сохранности. Доступ жителей к ним обеспечивается.
Жителям поселка были направлены от управляющей компании уведомления о расторжении договоров управления.
В настоящее время продолжает проводиться голосование в заочной форме на очном собрании жителей поселка. Один из вопросов голосования — выбор новой управляющей компании или сохранение прежней. Предложено две кандидатуры. На время до окончания голосования управляющая компания «Рустал» продолжает чистить снег и управлять поселком в интересах жителей «Белой усадьбы». После подсчета голосов и определения воли всех жителей поселка будет определена управляющая компания.
Администрация поселка не давала разрешения на обустройство «майнинговой фермы». В случае поступления письменных жалоб жителей на «майнеров» администрация примет меры по обращению в уполномоченные органы».
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