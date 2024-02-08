Разрешений не давали: Рустам Исхаков отреагировал на жалобы жителей посёлка под Уфой

В настоящее время продолжает проводиться голосование в заочной форме на очном собрании жителей поселка. Один из вопросов голосования — выбор новой управляющей компании или сохранение прежней. Предложено две кандидатуры. На время до окончания голосования управляющая компания «Рустал» продолжает чистить снег и управлять поселком в интересах жителей «Белой усадьбы». После подсчета голосов и определения воли всех жителей поселка будет определена управляющая компания.