В Башкирии вырос объём платных услуг в сфере туризма

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 09:10
В январе–феврале 2024 года в Башкирии в сфере туризма были оказаны платные услуги на сумму 2,2 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба правительства республики.
В 2023 году Башкирия занимала четвертое место в Приволжском федеральном округе по оказанию платных услуг населению в сфере туризма. Общая годовая сумма составила 15,8 млрд рублей.
В текущем году санаторно-курортными организациями, домами отдыха, пансионатами, кемпингами, базами отдыха были оказаны платные услуги на сумму 1,3 млрд рублей. Гостиницы предоставили свои услуги на сумму 0,5 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Туристическими агентствами и туроператорами республики были оказаны услуги на сумму 0,4 млрд рублей, включая услуги по временному размещению туристов, организации отдыха в различных учреждениях, экскурсии и другие виды услуг.