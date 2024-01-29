Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году

— Башкортостан входит в список регионов, в которых увеличился турпоток в 2023 году. Крайне важно поддерживать такие положительные тенденции, развивая туристическую инфраструктуру региона. Мы постоянно работаем над улучшением качества связи, чтобы абоненты могли выходить в сеть со своих телефонов в обычном режиме и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.