Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Природа и климат Башкирии ежегодно привлекают тысячи местных жителей и гостей из других регионов. По данным МТС, чаще всего в прошлом году Башкортостан посещали туристы из Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска. Зимой туристы отправляются на горнолыжные курорты республики — Абзаково, Мраткино, Банное. А летом путешественники поднимаются в горы, посещают пещеры и сплавляются по башкирским рекам.
— Башкортостан входит в список регионов, в которых увеличился турпоток в 2023 году. Крайне важно поддерживать такие положительные тенденции, развивая туристическую инфраструктуру региона. Мы постоянно работаем над улучшением качества связи, чтобы абоненты могли выходить в сеть со своих телефонов в обычном режиме и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
ТОП-10 направлений внутреннего туризма в 2023 году, доля от всех поездок по России в 2023 году:
|
Москва и Московская область
|
9,5%
|
Краснодарский край
|
9%
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область
|
5%
|
Ростовская область
|
4,5%
|
Воронежская область
|
3%
|
Тверская область
|
2,5%
|
Республика Татарстан
|
2,5%
|
Ставропольский край
|
2%
|
Нижегородская область
|
2%
|
Республика Башкортостан
|
2%
Средняя продолжительность поездки по стране составила 4 дня. Самыми активными путешественниками по итогу 2023 года остались жители столичного региона, совершив более 20% от всех поездок по стране.