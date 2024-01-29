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Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году

Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году

29 января 2024, 08:04
Фото: МТС
МТС Travel проанализировала на базе обезличенных данных поездки россиян по стране в 2023 году. Данные показали общий рост внутреннего турпотока на 10% год к году. Башкортостан вошел в первую десятку в рейтинге популярных направлений для внутреннего туризма.

Природа и климат Башкирии ежегодно привлекают тысячи местных жителей и гостей из других регионов. По данным МТС, чаще всего в прошлом году Башкортостан посещали туристы из Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска. Зимой туристы отправляются на горнолыжные курорты республики — Абзаково, Мраткино, Банное. А летом путешественники поднимаются в горы, посещают пещеры и сплавляются по башкирским рекам.

— Башкортостан входит в список регионов, в которых увеличился турпоток в 2023 году. Крайне важно поддерживать такие положительные тенденции, развивая туристическую инфраструктуру региона. Мы постоянно работаем над улучшением качества связи, чтобы абоненты могли выходить в сеть со своих телефонов в обычном режиме и обмениваться контентом не только в городе, но и за его пределами, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

ТОП-10 направлений внутреннего туризма в 2023 году, доля от всех поездок по России в 2023 году:

Москва и Московская область

9,5%

Краснодарский край

9%

Санкт-Петербург и Ленинградская область

5%

Ростовская область

4,5%

Воронежская область

3%

Тверская область

2,5%

Республика Татарстан

2,5%

Ставропольский край

2%

Нижегородская область

2%

Республика Башкортостан

2%

Средняя продолжительность поездки по стране составила 4 дня. Самыми активными путешественниками по итогу 2023 года остались жители столичного региона, совершив более 20% от всех поездок по стране.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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