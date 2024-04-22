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Published Сегодня, 04:58

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В Башкирии зерна продали на 34% больше чем в прошлом году

В Башкирии вырос экспорт зерна

22 апреля 2024, 04:58
Фото: 1MI

В Башкирии зерна продали на 34% больше чем в прошлом году

Рост экспорта увеличил и количество направлений поставок.

По данным регионального управления Россельхознадзора, в первом квартале республика экспортировала за рубеж 157,3 тыс. тонн зерна, вместе с его переработанными продуктами. Как выяснилось, эти данные оказались на 40 тыс. тонн, или 34% выше, чем за такой же период 2023 года.

Зерновые продукты из республики были закуплены такими странами, как Афганистан, Бельгия, Беларусь, Германия, КНР, Грузия, Дания, Казахстан, Киргизия и другие. Больше всего было поставлено ячменя — 52,5 тыс. тонн, пшеницы — 35,78 тыс. тонн и льна — 11,96 тыс. тонн. Кроме того было экспортировано более 8 тыс. тонн гороха, почти 1 тыс. тонн софлора и овса.

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Башкирия также продала зарубежным партнерам нут, гречиху, рыжик, расторопшу, вики и другие сельскохозяйственные культуры. Для этого было выдано 3,2 тыс. экспортных фитосанитарных сертификатов на продукцию.

В начале прошлого года из региона экспортировали в страны ближнего и дальнего зарубежья 117,1 тыс. тонн зерновых на 2,9 тыс. фитосанитарных сертификатов. По данным Россельхознадзора, в прошлом году из Башкирии отправили на продажу около 472 тыс. тонн зерно. А это в 2,3 раза больше, чем в 2022 году. Отметим, что вместе с ростом экспорта почти в два раза увеличилось и количество направлений поставок.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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