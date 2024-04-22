В Башкирии вырос экспорт зерна

В начале прошлого года из региона экспортировали в страны ближнего и дальнего зарубежья 117,1 тыс. тонн зерновых на 2,9 тыс. фитосанитарных сертификатов. По данным Россельхознадзора, в прошлом году из Башкирии отправили на продажу около 472 тыс. тонн зерно. А это в 2,3 раза больше, чем в 2022 году. Отметим, что вместе с ростом экспорта почти в два раза увеличилось и количество направлений поставок.