Мукомольные предприятия Башкирия вдвое увеличили экспорт муки

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкортостану, более 600 тонн пшеничной и ржаной муки отгружено в Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Год назад республика экспортировала 266,5 тонны муки в Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров.
Отметим, сейчас Башкирия экспортирует свою агропродукцию в 44 страны мира. 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли — растительное масло, шроты, жмыхи.
В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.