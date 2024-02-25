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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Мукомольные предприятия Башкирия вдвое увеличили экспорт муки

Мукомольные предприятия Башкирия вдвое увеличили экспорт муки

25 февраля 2024, 10:42
Фото: 1MI
С начала этого года мукомольные предприятия Башкирии вдвое увеличили экспорт муки.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкортостану, более 600 тонн пшеничной и ржаной муки отгружено в Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Год назад республика экспортировала 266,5 тонны муки в Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Вся продукция соответствует требованиям стран-импортеров.

Отметим, сейчас Башкирия экспортирует свою агропродукцию в 44 страны мира. 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли — растительное масло, шроты, жмыхи.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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