Экспорт меда из Башкирии вырос в 2,5 раза в 2023 году

— На экспорт в ушедшем году отправлено более 111 тонн меда в семь стран мира. В позапрошлом году экспортные поставки составили 43,6 тонны в шесть стран, в 2021 году — 103 тонны в восемь стран. География поставок в прошлом году включала Белоруссию, Казахстан, Сербию, Узбекистан и другие государства, — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.