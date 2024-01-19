Экспорт меда из Башкирии вырос в 2,5 раза в 2023 году

Posted 19 января, 09:55
Published 19 января, 09:55
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
— На экспорт в ушедшем году отправлено более 111 тонн меда в семь стран мира. В позапрошлом году экспортные поставки составили 43,6 тонны в шесть стран, в 2021 году — 103 тонны в восемь стран. География поставок в прошлом году включала Белоруссию, Казахстан, Сербию, Узбекистан и другие государства, — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.
Отметим, что регион является лидером по производству товарного меда в России. В целом в Приволжском федеральном округе выпускается до 34% меда в стране. Объем производства в Башкирии по итогам прошлого года составил шесть тысяч тонн.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.