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Posted 19 января, 09:55

Published 19 января, 09:55

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Экспорт меда из Башкирии вырос в 2,5 раза в 2023 году

19 января 2024, 09:55
Реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в прошлом году помогла увеличить поставки меда из Республики Башкортостан за рубеж в 2,5 раза.

— На экспорт в ушедшем году отправлено более 111 тонн меда в семь стран мира. В позапрошлом году экспортные поставки составили 43,6 тонны в шесть стран, в 2021 году — 103 тонны в восемь стран. География поставок в прошлом году включала Белоруссию, Казахстан, Сербию, Узбекистан и другие государства, — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Отметим, что регион является лидером по производству товарного меда в России. В целом в Приволжском федеральном округе выпускается до 34% меда в стране. Объем производства в Башкирии по итогам прошлого года составил шесть тысяч тонн.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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