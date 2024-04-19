Стоит ли торопиться, чтобы успеть взять льготную ипотеку в Башкирии

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По итогам прошлого года 9 из 10 сделок на рынке недвижимости происходили по льготной ипотеке. Рынок недвижимости явно перегрет. Поэтому правительством принято свернуть часть из них.
С 1 июля закроют самую популярную ипотеку с господдержкой. По ней можно было взять новостройку под 8%. Сумма кредита, правда, ограничивалась 6-ю млн рублей, но при желании ее можно было добрать обычным коммерческим кредитом. Взять ее могут успеть любые категории россиян без ограничений.
Эта программа была введена для того, чтобы подстегнуть спрос на недвижимость. С этой задачей она справилась, но привела к другой проблеме. Ценовая вилка между вторичной и первичной недвижимостью увеличилась в разы. К тому же банки грешили тем, что специально снижали ставки рисковым кредитам. В итоге в полтора раза увеличилось число клиентов с высокой задолженностью, а ипотеки стали «длинною в жизнь» — сроки максимально увеличились. Человек по сути попадает в рабство финансовых организаций.
Отмена льготной ипотеки приведет к естественной стабилизации рынка и цены на недвижимость станут объективными.
К концу года планируют завершить и льготную ипотеку для IT-специалистов.
«Под занавес» программы спрос на льготную ипотеку возрос. В первом квартале 2024 года россияне взяли в ипотеку более трех триллионов рублей, из них 1,3 триллиона выдано в марте. Это на четверть больше показателей февраля. Но и число отказов значительно увеличилось. Практически каждый второй получал «нет» от банка.
Принцип «бери, пока дают», сохранившийся с советских времен, не очень продуктивен с приобретением жилья. Он может быть рабочим только в случае покупки инвестиционной недвижимости — для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи.
Но и в этом случае стоит сто раз подумать, рассчитать спрос на рынке недвижимости, коммерческую привлекательность объекта и многое другое.
Коммерческие ставки на ипотеку сейчас колеблются в районе 16% и это, конечно, недоступные условия для обычного россиянина. Ставка по кредите напрямую зависят от ключевой ставки. Эксперты ожидают ее снижения летом.
Пока же рынок недвижимости должен прийти в свое естественное состояние. В связи с чем ожидается снижение цен на квартиры, как минимум, в новостройках. Поэтому брать сейчас жилье дороже кажется нелогичным.
К тому же правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки отдельным категориям граждан и определенным регионам. А застройщики совместно с банками планируют разработать собственные программы для увеличения спроса. Некоторые из них, например, траншевая ипотека, действуют уже сейчас.
Одним словом, эксперты не советуют брать, чтобы брать. Квартира или дом — существенное вложение, и необдуманный поступок может обернуться «кабалой» на несколько десятилетий вперед.