Стоит ли торопиться, чтобы успеть взять льготную ипотеку в Башкирии

Эта программа была введена для того, чтобы подстегнуть спрос на недвижимость. С этой задачей она справилась, но привела к другой проблеме. Ценовая вилка между вторичной и первичной недвижимостью увеличилась в разы. К тому же банки грешили тем, что специально снижали ставки рисковым кредитам. В итоге в полтора раза увеличилось число клиентов с высокой задолженностью, а ипотеки стали «длинною в жизнь» — сроки максимально увеличились. Человек по сути попадает в рабство финансовых организаций.