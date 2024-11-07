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Цена на недвижимость

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2024
Как купить квартиру в Уфе, практические рекомендации и обзор новостроек
7 ноября, 06:15
Квартиры жителей Башкирии выставят на торги
17 мая, 06:31
Стоит ли торопиться, чтобы успеть взять льготную ипотеку в Башкирии
19 апреля, 10:50
2023
IT-специалистам в Башкирии будет проще купить жилье
В Башкирии на заседании правительства региона озвучили условия льготной ипотеки для IT-специалистов с возможной итоговой ставкой не более 4%. Региональная программа поддержки вступила в силу в июле 2023 года, сообщает пресс-служба правительства республики.
22 ноября 2023, 10:01
Жители Башкирии получат бесплатные квартиры
12 ноября 2023, 07:20
В Уфе растет стоимость квартир в новостройках
2 ноября 2023, 17:19
В Башкирии выставили на аукцион арестованные квартиры: ценники стартуют от 600 тысяч
Для участия в аукционе заявки принимаются до 27 ноября через специализированный сервис «РТС-тендер».
27 октября 2023, 07:51
Стоимость жилья в Башкирии вырастет к концу года
28 сентября 2023, 07:26
В Башкирии программу расселения из аварийного жилья завершат досрочно
Такое заявление сделали в Фонде развития территорий.
23 сентября 2023, 07:04
Гостиницу «Башкирия» в центре Уфы продают за 1,4 миллиарда рублей
Объявление о продаже было опубликовано на одном из сервисов для проведения торгов.
22 сентября 2023, 07:50
Квартиру за 65 млн рублей продают в Уфе: смотрим, что внутри
За 65 миллионов потенциальным покупателям предлагается квартира с итальянской техникой и немецкой бытовой техникой, шелковыми обоями и витражными окнами.
13 сентября 2023, 16:00
В Башкирии выросли цены на квартиры
Данные о ценах на первичном и вторичном рынка недвижимости в регионе опубликовал Росстат.
4 августа 2023, 04:35

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