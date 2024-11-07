Цена на недвижимость

IT-специалистам в Башкирии будет проще купить жилье

В Башкирии на заседании правительства региона озвучили условия льготной ипотеки для IT-специалистов с возможной итоговой ставкой не более 4%. Региональная программа поддержки вступила в силу в июле 2023 года, сообщает пресс-служба правительства республики.