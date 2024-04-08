Мнения экспертов: что ждать на рынке недвижимости в апреле 2024 года

На первичном рынке спрос по большей части формируется за счет финансово состоятельных граждан, которые задействованы в стратегически важных отраслях экономики, поскольку их доходы растут — этому способствует дефицит кадров в стране. Рост продаж новостроек весной перед завершением льготной ипотеки могут спровоцировать именно они, но этот спрос явно не будет ажиотажным.