Мнения экспертов: что ждать на рынке недвижимости в апреле 2024 года

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Спрос на ипотеку в России в первом квартале упал на 13% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Причины очевидны — высокая ключевая ставка, жесткие требования банков к заемщикам, общая закредитованность населения на фоне сокращения реальных располагаемых доходов и в целом достаточно дорогой недвижимости.
Купить квартиру становится все сложнее. По мнению экспертов, во время кризиса обычно становятся более популярными сложные сделки и длинные цепочки продаж, поскольку покупатели реализуют имеющееся жилье в счет покупки нового. Вместе с тем ипотечные ставки на вторичном рынке ограничивают даже такие сделки.
На первичном рынке спрос по большей части формируется за счет финансово состоятельных граждан, которые задействованы в стратегически важных отраслях экономики, поскольку их доходы растут — этому способствует дефицит кадров в стране. Рост продаж новостроек весной перед завершением льготной ипотеки могут спровоцировать именно они, но этот спрос явно не будет ажиотажным.
Эксперты подчеркивают, что покупатели стали иначе относиться к выбору жилья: если раньше большинство предпочитало малогабаритные и доступные студии в центре города, то сейчас этот спрос снизился. Вместе с тем низкий спрос у эконом-вариантов (1-комнатные квартиры, квартиры-студии в районах с неразвитой транспортной инфраструктурой), повышается спрос на загородное жилье — поскольку стоимость становится сопоставимой, а загородные территории выглядят выгоднее плотных городских районов.
Подробнее — в материале Newia.