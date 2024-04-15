В Башкирии снесут пять жилых домов

На нужды муниципалитета заберут здания по улице Сагита Агиша, 21, 21а, 23, 23а и 25. Эти дома, а также хозяйственные постройки и горожи снесут. На их месте появятся культурно-досуговый цетр с подземной парковкой, музей под открытым небом, религиозное учреждение с воскресной школой, паркинг и высотные дома.