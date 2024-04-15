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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

В Башкирии снесут пять жилых домов

В Башкирии снесут пять жилых домов

15 апреля 2024, 05:17
Фото: PxHere
В Советском районе Уфы в рамках застройки квартала снесут несколько домов, соответствующее решение приняла администрация города.

На нужды муниципалитета заберут здания по улице Сагита Агиша, 21, 21а, 23, 23а и 25. Эти дома, а также хозяйственные постройки и горожи снесут. На их месте появятся культурно-досуговый цетр с подземной парковкой, музей под открытым небом, религиозное учреждение с воскресной школой, паркинг и высотные дома.

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На участке, где планирут застройку, сейчас помимо жилых домов находятся комплекс зданий УГНТУ и правоохранительных органов, а также городские леса.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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