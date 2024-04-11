Три истории жителей Башкирии, которые потеряли всё, и попали в кредитную кабалу

Марина Алексеевна из Бирска около 20 лет занималась торговлей. Сначала открыла магазинчик цветов, потом салон верхней одежды, а после занялась профессиональной корейской косметикой. В 2014 году Марина решила расширяться и открыла еще и парикмахерскую. Сначала предприниматель использовала свои личные средства, успела накопить за годы в торговле, но через год дело затормозилось, начался кризис и денег стало не хватать. В 2015 году в помещении, где хозяйка парикмахерской арендовала площадь под салон, произошла авария — прорыв трубы. Затопило и Марину, и соседних арендаторов. В этот период впервые женщине пришлось влезать в долги. У знакомых Марина взяла под расписку 400 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в парикмахерской. Потихоньку стала расплачиваться, но внезапно заболела мама. Онкология. Огромные суммы, которые жительница Бирска тоже занимала, улетали на лекарства, обследования, врачей, операцию в Израиле, реабилитацию. Всё что приносил салон, уходило за долги. Когда мама поправилась, Марина приняла решение продать бизнес. Так она смогла уменьшить сумму на 700 тысяч рублей. Оставалось выплатить 2,8 миллиона рублей. В это время на заёмщицу стали напирать кредиторы, звонили, приезжали домой. Тогда Марина устроилась старшим продавцом в продуктовый магазин, но платили не много, хватало лишь на платеж по займу. Директор магазина, где работала Марина, посоветовала ей узнать о процедуре банкротства, дала номер знакомого юриста.