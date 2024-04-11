Три истории жителей Башкирии, которые потеряли всё, и попали в кредитную кабалу

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Редакция «Мксеть» собрала три истории жителей Башкирии, которые были вынуждены набрать кредитов, а потом в силу обстоятельств, не смогли их выплачивать. Разбираем ситуацию с экспертами.
Кредит на измену
Николай Селиванов, г. Стерлитамак
Инженер Николай из Стерлитамака всегда жил без кредитов. Образцовый семьянин в свои 35 лет был всем доволен: жена, дочка, дача, машина. В 2016-м году мужчина отправился в командировку в Ульяновск. Там он случайно познакомился с одной женщиной. Закрутился бурный роман, Николай даже решился на развод и планировал перебраться в другой город, изменить и жизнь, и работу. Пока эйфория от нового чувства затуманивала его разум, мужчина успел оформить кредит, потом второй. Самое удивительное, что все деньги стерлитамакский Ромео истратил на подарки и рестораны для любовницы. Через три месяца Николай словно протрезвел, понял, что ошибся. Вернулся в родной город и стал пытаться вернуться на старую работу. Здесь ему повезло, начальство приняло назад. Какое-то время мужчина жил на съемной квартире. Чувство вины перед семьей не покидало, поэтому страдалец стал предпринимать разные попытки помириться с женой и дочкой. Но супруга была непреклонна.
«Платежи по кредитам платил через раз, так как денег не хватало. В основном отдавал всю получку семье, платил за аренду, на жизнь оставалось не так много. Стали названивать кредиторы, а так как я прописан в квартире у жены, то на звонки приходилось отвечать ей», — рассказывает Николай.
Внезапно к мужчине приехал тесть. Провинившийся зять подумал, сейчас получит лицу за всё, что натворил, а тот предложил Николаю свою помощь. Дал номер знакомого юриста, который посоветовал пройти процедуру банкротства. Стоит она прилично, 112 тысяч рублей. Пока Николай в раздумьях.
Жизнь в кредитном аду
Марина Соколищева, г. Бирск
Марина Алексеевна из Бирска около 20 лет занималась торговлей. Сначала открыла магазинчик цветов, потом салон верхней одежды, а после занялась профессиональной корейской косметикой. В 2014 году Марина решила расширяться и открыла еще и парикмахерскую. Сначала предприниматель использовала свои личные средства, успела накопить за годы в торговле, но через год дело затормозилось, начался кризис и денег стало не хватать. В 2015 году в помещении, где хозяйка парикмахерской арендовала площадь под салон, произошла авария — прорыв трубы. Затопило и Марину, и соседних арендаторов. В этот период впервые женщине пришлось влезать в долги. У знакомых Марина взяла под расписку 400 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в парикмахерской. Потихоньку стала расплачиваться, но внезапно заболела мама. Онкология. Огромные суммы, которые жительница Бирска тоже занимала, улетали на лекарства, обследования, врачей, операцию в Израиле, реабилитацию. Всё что приносил салон, уходило за долги. Когда мама поправилась, Марина приняла решение продать бизнес. Так она смогла уменьшить сумму на 700 тысяч рублей. Оставалось выплатить 2,8 миллиона рублей. В это время на заёмщицу стали напирать кредиторы, звонили, приезжали домой. Тогда Марина устроилась старшим продавцом в продуктовый магазин, но платили не много, хватало лишь на платеж по займу. Директор магазина, где работала Марина, посоветовала ей узнать о процедуре банкротства, дала номер знакомого юриста.
Тратил без тормозов
Руслан Башаров, г. Уфа
История 25-летнего Руслана из Уфы началась, когда парень на всякий случай оформил кредитную карту. Тогда молодой человек работал на Уфимской ТЭЦ, однако вскоре уволился и устроился на радио, решив попробовать себя в творчестве. Зарплата стала меньше, чем на заводе, тут-то и пригодилась кредитная карта. Просрочив несколько платежей, молодой человек сильно испортил себе банковскую историю. Чтобы хоть как-то поправить дело, решил взять кредит на закрытие карты. Но банки один за другим отказывали в займе. Друзья посоветовали Руслану оформить несколько микрозаймов, чтобы улучшить кредитную историю. Якобы таким образом можно доказать банку свою платёжеспособность. Руслан принял совет и в течение нескольких месяцев стал брать небольшие суммы в частных финансовых организациях. Но такие эксперименты только усугубили ситуацию. Кредитная история уфимца потеряла много позиций в рейтинге и теперь рассчитывать на полноценный займ в банке точно не стоило. Проконсультировавшись с юристами, Руслан понял, что брать микрозаймы было ошибкой. Он погасил все маленькие заёмы, но на парне так и оставалась висеть злополучная кредитка.
«Я ничего не смог придумать, кроме того, как попросить оформить отдельную сумму в кредит на свою маму. Она согласилась и взяла для меня 300 тысяч рублей. Карту удалось погасить, однако банк сразу же увеличил лимит до 600 тысяч рублей. Горький опыт ничему не научил и карта снова пошла в расход, и погашать приходилось уже и карту и мамин кредит. Так я стал должен миллион рублей. Зарплаты радийщика не хватало, чтобы справиться с этими долговыми обязательствами, моя жизнь превратилась в бесконечный лихорадочный поиск денег и прятки от кредиторов», — рассказал Руслан.
Риски банкротства
Ситуацию с кредитными долгами и банкротством физических лиц также прокомментировала заместитель директора департамента финансовой грамотности Финцентра РБ Светлана Валиева.
«Массовая реклама банкротства создает у людей иллюзию, что можно списать все долги и жить как прежде. Но по закону вас собираются не освободить от долгов, а найти компромисс между вашими долговыми обязательствами и интересами вашего кредитора. Ведь кредиторы действительно дали денег, вы поставили свою подпись в документах и должны выполнять взятые на себя обязательства. И, кстати, обязательства по алиментам, возмещению вреда жизни и здоровью с банкрота не снимают. Есть случаи, когда не освобождают даже от коммунальных долгов», — объясняет Светлана.
По словам специалиста, «мягко», то есть без тяжких последствий пройдут банкротство люди, у которых нет дохода и имущества — ведь с них нечего взять. Но даже их сначала проверят: как так вышло, что человек набрал кредитов и не может с ними рассчитаться? Какими справками о доходах он подтверждал свое положение, куда он потратил полученное? Недобросовестное поведение должника, попытки спрятать имущество — основание для отказа в освобождении от долгов.
«В упрощенной (внесудебной, бесплатной) процедуре банкротства участвуют люди с долгами от 25 тысяч до 1 млн рублей, у которых судебные приставы искали и не нашли имущества, чтобы погасить задолженность, в течение 7 лет. У пенсионеров и получающих пособие по уходу за ребенком — в течение 1 года. За прошлый год банкротами во внесудебном порядке стали 380 жителей Башкирии. А если у вас есть доход, имущество и сумма долгов выше 1 млн рублей, то придется банкротиться через суд, и здесь никто не может гарантировать 100% списания. По итогам 2023 года банкротами через суд стали 12 496 человек. Мы находимся на 5 месте среди регионов России по этому показателю, что вызывает обеспокоенность. Потому что не все понимают, с какими последствиями своего решения стать банкротом они столкнутся», — продолжает заместитель директора.
Услуги юристов по списанию долгов стоят в среднем от 120 до 150 тысяч рублей. Вам назначат арбитражного управляющего, который будет полностью контролировать ваши финансы. Карты блокируются, сделки с имуществом невозможны. Недвижимость и другое имущество, все деньги и доходы будут тщательно изучены, оценены и пойдут в счет погашения долгов. Даже единственную ипотечную квартиру могут продать с торгов, ведь банк, который выдал вам ипотеку под залог этой квартиры, будет стоять первым в очереди на свои деньги.
Процедура длится в среднем 11 месяцев и дольше. Все это время должник живет на прожиточный минимум (13-16 тысяч рублей), которые выдает ему управляющий. Банкроту сложно получить новый кредит. Большая часть закредитованных должников пытается именно списать долги, а не разобраться с ними другими способами. При этом из-за высокой закредитованности граждан и риска банкротства банки и МФО сейчас охотнее идут навстречу должникам, если те выходят на диалог и просят пересмотреть условия. Прежде, чем идти на банкротство, обратитесь к своему кредитору письменно, опишите ситуацию, приложите подтверждающие документы и попросите реструктурировать кредит (снизить платеж, например). Также можно обратиться за приостановкой платежей на какой-то срок по доброй воле самого кредитора или за кредитными каникулами по закону.
«Мировое соглашение с кредитором можно заключить на любом этапе — и когда он грозит судом, и когда долг оказался у приставов или коллекторов. С вашей стороны главное — общаться уверенно, спокойно и заручиться знаниями. То, что вы закопались в долгах, не делает вас плохим человеком, которого кредиторам позволено топить. Вам не хватило навыков по управлению личными финансами, но это поправимо. Покажите, что вы готовы потихоньку исполнять свои финансовые обязательства, но вам необходима поддержка», — объясняет эксперт департамента финансовой грамотности Финцентра РБ.
Если будут сложности в общении с банком или МФО — обращайтесь в Центробанк через интернет-приемную на сайте cbr.ru. А еще за взысканием задолженности с физлиц теперь следит Федеральная служба судебных приставов. Если вы считаете, что банки, МФО, коллекторы или сами приставы нарушают закон в процессе «выбивания долгов» — обращайтесь в Управление ФССП России по Республике Башкортостан (347) 272-16-46, 272-61-87.