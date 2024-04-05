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Быстрый рост ИЖС: на конференции Сбера в Уфе обсудили тренды на рынке недвижимости

Быстрый рост ИЖС: на конференции Сбера в Уфе обсудили тренды на рынке недвижимости

5 апреля 2024, 12:48
Фото: Сбер
В Республике Башкортостан быстрыми темпами растет рынок индивидуального жилищного строительства.

За 2023 год доля ИЖС в общем объеме ипотечных кредитов, которые Сбер выдал жителям региона, выросла почти в 4 раза и превысила 17%, а по итогам 1 квартала 2024 года составила 48%.

Эти данные были озвучены на конференции по ИЖС, которую Сбербанк провел в Уфе 4 апреля. В ней приняли участие представители застройщиков, агентств недвижимости и компаний-подрядчиков, работающих на территории Башкортостана, а также приглашенные партнеры из Тюмени и Челябинска. Участники обсудили тренды на рынке ипотеки, изменения в условиях ипотечных госпрограмм, особенности кредитования подрядчиков по ИЖС.

— Рынок индивидуального жилищного строительства сейчас переживает настоящий бум. Благодаря стремительно растущему спросу увеличивается и предложение. В этот сегмент заходят новые застройщики и подрядчики, а значит, расширяются возможности выбора для потенциальных покупателей. Благодаря ипотечным программам Сбера строительство и покупка частного дома становятся доступны широкому кругу клиентов с самыми разными потребностями и предпочтениями, — отметила директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Уральского банка Сбербанка Наталья Романова.

Фото: Сбер

— Башкирия входит в топ-5 регионов по количеству выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Стоит отметить, что основной вклад в рост ипотеки обеспечивают именно программы с господдержкой, а благодаря действующим предложениям от Сбера наши клиенты могут максимально выгодно купить или построить дом. В зависимости от выбранной заёмщиком программы дом можно построить как собственными силами, так и привлечь подрядчика, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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