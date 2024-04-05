Быстрый рост ИЖС: на конференции Сбера в Уфе обсудили тренды на рынке недвижимости

— Башкирия входит в топ-5 регионов по количеству выданных кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Стоит отметить, что основной вклад в рост ипотеки обеспечивают именно программы с господдержкой, а благодаря действующим предложениям от Сбера наши клиенты могут максимально выгодно купить или построить дом. В зависимости от выбранной заёмщиком программы дом можно построить как собственными силами, так и привлечь подрядчика, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.