В Уфе вынесли приговор по делу новосибирских похитителей сейфов

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Новосибирска. Они были признаны виновными в совершении преступлений по статье 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в крупном размере, организованной группой).
В ходе судебного процесса было установлено, что двое мужчин, используя маски, балаклавы, темную одежду и перчатки, залезли в офисное помещение в с. Зинино Крутинского района Омской области и вытащили оттуда металлический сейф с деньгами на сумму 356 тыс. рублей. Затем они скрылись на автомобиле BMW.
Через месяц банда, действуя уже втроём, похитили из пекарни в Уфе почти 690 тыс. рублей. Преступники были задержаны на следующий день в Балтачевском районе республики при попытке покинуть город.
В ходе обыска в автомобиле были найдены орудия преступления и часть похищенных денег на сумму более 250 тыс. рублей, которые были возвращены потерпевшему. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях различных режимов.