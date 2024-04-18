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В Башкирии трое мужчин получат срок за похищения сейфов с деньгами

В Уфе вынесли приговор по делу новосибирских похитителей сейфов

18 апреля 2024, 10:46
Фото: 1MI

В Башкирии трое мужчин получат срок за похищения сейфов с деньгами

Для кражи злоумышленники вскрывали офисные помещения.

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Новосибирска. Они были признаны виновными в совершении преступлений по статье 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в крупном размере, организованной группой).

В ходе судебного процесса было установлено, что двое мужчин, используя маски, балаклавы, темную одежду и перчатки, залезли в офисное помещение в с. Зинино Крутинского района Омской области и вытащили оттуда металлический сейф с деньгами на сумму 356 тыс. рублей. Затем они скрылись на автомобиле BMW.

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Через месяц банда, действуя уже втроём, похитили из пекарни в Уфе почти 690 тыс. рублей. Преступники были задержаны на следующий день в Балтачевском районе республики при попытке покинуть город.

В ходе обыска в автомобиле были найдены орудия преступления и часть похищенных денег на сумму более 250 тыс. рублей, которые были возвращены потерпевшему. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях различных режимов.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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