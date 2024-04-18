В Уфе вынесли приговор по делу новосибирских похитителей сейфов

В ходе обыска в автомобиле были найдены орудия преступления и часть похищенных денег на сумму более 250 тыс. рублей, которые были возвращены потерпевшему. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях различных режимов.