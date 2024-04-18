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Published Сегодня, 04:56

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В Башкирии помиловали двоих женщин, осужденных за кражу и оскорбление правоохранителя

В Башкирии помиловали двоих женщин, осужденных за кражу и оскорбление правоохранителя

18 апреля 2024, 04:56
Фото: PxHere
Комиссия по помилованию в Башкирии рассмотрела три ходатайства от осужденных женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Курулта республики. Два из трех обращений были удовлетворены.

Так, Комиссия одобрила ходатайство матери двоих детей, которая после ссоры с мужем остановилась у знакомого и украла его телефон, после чего продала мобильное устройство и потратила все деньги.

Кроме того, была помилована женщина, набросившаяся с кулаками на участкового. Во время конфликта с супругом осужденная вызвала полицию, вскоре на место приехали участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. Началась перепалка, женщина стала оскорблять представителя власти и наносить удары.

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«Обе женщины раскаялись и уже частично отбыли назначенное судом наказание. В материалах дел много нюансов. Глубоко изучив имеющуюся информацию, члены Комиссии сочли возможным поддержать прошение о помиловании», — пояснили в пресс-службе парламента региона.

Еще одно ходатайство было отклонено. С прошением о помиловании обратилась женщина, отбывающая наказание за пьяную поножовщину. Осужденная тяжело ранила собственного родственника в ходе ссоры.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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