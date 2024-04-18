В Башкирии помиловали двоих женщин, осужденных за кражу и оскорбление правоохранителя

Кроме того, была помилована женщина, набросившаяся с кулаками на участкового. Во время конфликта с супругом осужденная вызвала полицию, вскоре на место приехали участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. Началась перепалка, женщина стала оскорблять представителя власти и наносить удары.