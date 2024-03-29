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В Башкирии вынесли приговор злоумышленникам, похитившим местного жителя

Группа мужчин под видом правоохранителей похитила жителя Башкирии

29 марта 2024, 10:31

В Башкирии вынесли приговор злоумышленникам, похитившим местного жителя

Кумертауский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых участников преступной группы в возрасте от 23 до 32 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Якшимбетово Куюргазинского в августе 2022 года. Между одним из подсудимых и ранее им незнакомым местным жителем произошел конфликт. О случившемся он сообщил своему товарищу, который решил отомстить мужчине: вместе со своими знакомыми они похитили и избили мужчину.

Так, сообщники прибыли в населенный пункт, где для установления места жительства оппонента похитили случайного прохожего, посадили его в автомобиль, дважды выстрелив в ногу из травматического пистолета. Прибыв к дому жителя села, подсудимые, скрывая лица балаклавами, вооружившись оружием, представляясь сотрудниками силовых структур, незаконно проникли в дом к мужчине и увезли его на машине, позднее его переместили в багажник.

К счастью, в пути следования злоумышленников задержали сотрудники полиции.

Подсудимые частично признали вину в совершении преступлений. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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