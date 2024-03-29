Группа мужчин под видом правоохранителей похитила жителя Башкирии

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Инцидент произошел в селе Якшимбетово Куюргазинского в августе 2022 года. Между одним из подсудимых и ранее им незнакомым местным жителем произошел конфликт. О случившемся он сообщил своему товарищу, который решил отомстить мужчине: вместе со своими знакомыми они похитили и избили мужчину.
Так, сообщники прибыли в населенный пункт, где для установления места жительства оппонента похитили случайного прохожего, посадили его в автомобиль, дважды выстрелив в ногу из травматического пистолета. Прибыв к дому жителя села, подсудимые, скрывая лица балаклавами, вооружившись оружием, представляясь сотрудниками силовых структур, незаконно проникли в дом к мужчине и увезли его на машине, позднее его переместили в багажник.
К счастью, в пути следования злоумышленников задержали сотрудники полиции.
Подсудимые частично признали вину в совершении преступлений. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.