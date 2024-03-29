Группа мужчин под видом правоохранителей похитила жителя Башкирии

Так, сообщники прибыли в населенный пункт, где для установления места жительства оппонента похитили случайного прохожего, посадили его в автомобиль, дважды выстрелив в ногу из травматического пистолета. Прибыв к дому жителя села, подсудимые, скрывая лица балаклавами, вооружившись оружием, представляясь сотрудниками силовых структур, незаконно проникли в дом к мужчине и увезли его на машине, позднее его переместили в багажник.