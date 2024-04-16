В Уфе за рискованное вождение задержан молодой водитель «Приоры»

Видео, поступившее на номер специального чата отправили неравнодушные очевидцы. На кадрах можно было увидеть как водитель «Лады Приора» устроил на проспекте Салавата Юлаева представление. Его манера вождения напоминала игру в «шашки». Лихач беспорядочно перестраивался с одной полосы на другую, игнорируя интенсивный транспортный поток. Такой беспредел чуть не привел к авариям с трагическим концом.