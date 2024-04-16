В Уфе за рискованное вождение задержан молодой водитель «Приоры»

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Видео, поступившее на номер специального чата отправили неравнодушные очевидцы. На кадрах можно было увидеть как водитель «Лады Приора» устроил на проспекте Салавата Юлаева представление. Его манера вождения напоминала игру в «шашки». Лихач беспорядочно перестраивался с одной полосы на другую, игнорируя интенсивный транспортный поток. Такой беспредел чуть не привел к авариям с трагическим концом.
«Таких за руль пускать нельзя. Вел себя на дороге неадекватно, мы как раз ехали навстречу по другой полосе. Аварийную ситуацию создавал, водителей запугивал. О чём думал, не понятно», «Почему таких в последнее время много стало. Отберите уже кто-нибудь у них права и машины. А лучше от общества изолируйте!», — комментируют ситуацию очевидцы.
Полиции потребовалось не более двух часов, чтобы отыскать нарушителя. Поймали его в микрорайоне Дема.
«Мы не оставили такое поведение на дороге без внимания. После изучения видео, установлена автомашина и личный состав ориентирован на задержание», — прокомментировали случай сотрудники ГИБДД.
Лихим «шахматистом» оказался 20-летний студент одного из местных ВУЗов. Водителя привлекли к административке сразу по нескольким статьям: за манеру вождения на дороге, за непристегнутый ремень безопасности, отсутствие полиса ОСАГО и за наглухо тонированный автомобиль.
После проверки оказалось, что молодой уфимец за 2 года водительского стажа привлекался к административной ответственности 96 раз, 57 из которых за превышение скорости и 11 за проезд на запрещающий сигнал светофора.
Опытному нарушителю полицейские пообещали, что обязательно проинформируют руководство его учебного заведения о столь дерзком и безответственном поведении их студента на дорогах республики.