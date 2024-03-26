В Уфе поймали нетрезвого водителя с помощью чат-бота

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Нарушителя заметил местный житель в тот момент, когда в УФе на улице Рашита Нигмати пьяный мужчина заправлял свою серебристый «ВАЗ-2114». Об этом очевидец написал в чат-бот Госавтоинспекции. На это онлайн сообщение сразу же отреагировали сотрудники ГИБДД. По горячим следам им удалось отыскать автомобиль и задержать нетрезвого гонщика на въезде в Дёмский микрорайон.
За рулём оказался 29-летний житель Чишминского района и злостный нарушитель. Перед тем, как его задержали мужчина успел стать участником аварии, совершив столкновение с автомобилем Chevrolet Tahoe и скрывшись с места ДТП. Нетрезвый автомобилист к тому же катался по городу не имея водительских прав. От освидетельствования он отказался.
Впрочем полицейские сразу выяснили, для задержанного управлять машиной в пьяном виде дело привычное. Он уже не раз попадался. И снова мужчина был привлечён к административной ответственности по нескольким статьям: по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и за отсутствие водительских прав, а также по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке.