В Уфе поймали нетрезвого водителя с помощью чат-бота

Впрочем полицейские сразу выяснили, для задержанного управлять машиной в пьяном виде дело привычное. Он уже не раз попадался. И снова мужчина был привлечён к административной ответственности по нескольким статьям: по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и за отсутствие водительских прав, а также по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке.