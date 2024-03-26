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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:58

В Башкирии пьяный водитель был пойман с помощью чат-бота

В Уфе поймали нетрезвого водителя с помощью чат-бота

26 марта 2024, 07:48
Фото: 1MI

В Башкирии пьяный водитель был пойман с помощью чат-бота

Оказалось, что мужчина ещё и виновник ДТП.

Нарушителя заметил местный житель в тот момент, когда в УФе на улице Рашита Нигмати пьяный мужчина заправлял свою серебристый «ВАЗ-2114». Об этом очевидец написал в чат-бот Госавтоинспекции. На это онлайн сообщение сразу же отреагировали сотрудники ГИБДД. По горячим следам им удалось отыскать автомобиль и задержать нетрезвого гонщика на въезде в Дёмский микрорайон.

За рулём оказался 29-летний житель Чишминского района и злостный нарушитель. Перед тем, как его задержали мужчина успел стать участником аварии, совершив столкновение с автомобилем Chevrolet Tahoe и скрывшись с места ДТП. Нетрезвый автомобилист к тому же катался по городу не имея водительских прав. От освидетельствования он отказался.

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Впрочем полицейские сразу выяснили, для задержанного управлять машиной в пьяном виде дело привычное. Он уже не раз попадался. И снова мужчина был привлечён к административной ответственности по нескольким статьям: по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и за отсутствие водительских прав, а также по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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