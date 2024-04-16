В Башкирии лихач на огромной скорости сбил школьницу: девочка в реанимации

Инцидент произошел около 21:00 в понедельник, 15 апреля в Нефтекамске. Следуя по улице Ленина, 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2114 на пешеходном переходе совершил наезд на 15-летнюю школьницу. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два подростка переходят дорогу, в какой-то момент на большой скорости восьмиклассницу сбивает машина, второй несовершеннолетний успевает отойти с пути автомобиля. В результате ДТП девочка госпитализирована.