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ГИБДД Башкирии проводит проверку по ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка

В Башкирии лихач на огромной скорости сбил школьницу: девочка в реанимации

16 апреля 2024, 10:00
Фото: 1MI

ГИБДД Башкирии проводит проверку по ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. Её госпитализировали, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Башкирии проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. 15-летняя школьница получила тяжкие телесные травмы после того, как на пешеходном переходе на неё наехал неизвестный автомобилист за рулем отечественной легковушки.

В Башкирии водитель на огромной скорости сбил девушку на пешеходном переходе
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Инцидент произошел около 21:00 в понедельник, 15 апреля в Нефтекамске. Следуя по улице Ленина, 23-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2114 на пешеходном переходе совершил наезд на 15-летнюю школьницу. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два подростка переходят дорогу, в какой-то момент на большой скорости восьмиклассницу сбивает машина, второй несовершеннолетний успевает отойти с пути автомобиля. В результате ДТП девочка госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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