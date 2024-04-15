В Уфе на улице Зорге забил подземный гейзер

По словам специалистов, максимальная температура при таких испытания выдерживается в течение двух часов, а после возвращается к нормативным показателям. В данный момент времени снижение температуры уже идет. На месте образования парения уже дежурят специалисты Башкирских распределительных тепловых сетей, место с «гейзером» огорожено.