В Уфе на улице Зорге забил подземный гейзер

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Как оказалось, источник пара в центре спортивной площади столицы образовался в результате испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, которые компания ООО «БашРТС» проводит в рамках подготовки к летнему сезону ремонтов.
«Данная процедура является обязательной и проводится в конце отопительного периода для выявления „слабых мест“ на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации. Перед проведением испытаний отключается отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления. В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения постепенно повышается», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе БашРСТ.
По словам специалистов, максимальная температура при таких испытания выдерживается в течение двух часов, а после возвращается к нормативным показателям. В данный момент времени снижение температуры уже идет. На месте образования парения уже дежурят специалисты Башкирских распределительных тепловых сетей, место с «гейзером» огорожено.
Для некоторых прохожих и автомобилистов такое явление на оживленной улице стало неожиданностью:
«Едем себе спокойно и вдруг как столб пара в небо поднимется. Ладно в этот момент никто рядом с этим местом не проходил, представляю как было бы ему горячо», «Издалека показалось, будто кто-то дымовую шашку запустил. Подъехали поближе, стало понятно что это пар», «Наблюдали за паром с балкона, подумали подожгли что-то, наверное. Вышли на балкон, а запаха нет никакого. Да, и „дым“ сильно в воздух не поднимался, поняли что парит что-то», «Ладно хоть никто не сварился, опять наши ремонтники что-то начудачили», — делятся мнением очевидцы ЧП.
Как отметили в ООО «БашРСТ» эксперты проведут исследование, чтобы установить причины образования пара, а если потребуется, будут проведены оперативные работы.