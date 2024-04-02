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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Уфе на два месяца перекроют дороги ради ремонт водопровода

В Уфе на два месяца перекроют дороги ради ремонт водопровода

2 апреля 2024, 13:48
Фото: 1MI
«Уфаводоканал» предупредил жителей столицы Башкирии о предстоящих перекрытиях. Горожанам придется искать обходные пути и объезды из-за капитального ремонт водопровода на улице Ижевской.

Так, с 3 апреля и до 31 мая будут недоступны следующие участки:

Ограничения на улице Ижевской в УфеОграничения на улице Ижевской в Уфе
Ограничения на улице Ижевской в Уфе
Фото: Скриншот

В пресс-службе предприятия заявили, что там реализуют мероприятия в рамках проекта «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры». Деньги даются из специального казначейского кредита.

Так, подрядчики начали заниматься водопроводом диаметром в 80 см на Ижевской. Заложен он в 1962 году.

В работе используются бестраншейные технологии, стальные трубы заменяются на полиэтиленовые. Общая протяженность участка достигнет почти 450 погонных метров. Работы должны закончить ко 2 июня.

Напомним, что на улице Бехтерева, от дома №10 до дома №16, ввели ограничения. Ровно месяц уфимцам будет недоступна дорога из-за локализации аварии.

#Касается каждого#Уфа#Ремонт#Уфаводоканал#Марина Шорина#Ограничения
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