В Уфе на два месяца перекроют дороги ради ремонт водопровода

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Так, с 3 апреля и до 31 мая будут недоступны следующие участки:
В пресс-службе предприятия заявили, что там реализуют мероприятия в рамках проекта «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры». Деньги даются из специального казначейского кредита.
Так, подрядчики начали заниматься водопроводом диаметром в 80 см на Ижевской. Заложен он в 1962 году.
В работе используются бестраншейные технологии, стальные трубы заменяются на полиэтиленовые. Общая протяженность участка достигнет почти 450 погонных метров. Работы должны закончить ко 2 июня.
Напомним, что на улице Бехтерева, от дома №10 до дома №16, ввели ограничения. Ровно месяц уфимцам будет недоступна дорога из-за локализации аварии.