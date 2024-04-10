Доцент кафедры физкультуры из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
«С прискорбием сообщаю, что сегодня мы проводили в последний путь родного брата моего коллеги. Ягафаров Роберт Ринатович героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — написал Сагитов.
Роберт Ягафаров был известен как доцент кафедры физического воспитания Башкирского государственного аграрного университета. Он также имел звание кандидата в мастера спорта России по русской лапте и легкой атлетике.