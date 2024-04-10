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Доцент кафедры физкультуры из Башкирии погиб на СВО

Доцент кафедры физкультуры из Башкирии погиб на СВО

10 апреля 2024, 11:23
Фото: PxHere
В Уфе состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации Робертом Ягафаровым, сообщил вице-премьер региона Ирек Сагитов.
«С прискорбием сообщаю, что сегодня мы проводили в последний путь родного брата моего коллеги. Ягафаров Роберт Ринатович героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — написал Сагитов.
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Роберт Ягафаров был известен как доцент кафедры физического воспитания Башкирского государственного аграрного университета. Он также имел звание кандидата в мастера спорта России по русской лапте и легкой атлетике.

#Уфа#Новости Башкирии#СВО
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