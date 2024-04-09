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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Башкирии бьютиблоггерша «развела» подписчиков почти на четверть миллиона рублей

В Башкирии бьютиблоггерша «развела» подписчиков почти на четверть миллиона рублей

9 апреля 2024, 05:49
Фото: FreePIk
Несколько девушек из Уфы стали жертвами мошенничества от инстаблогерши.

Как сообщает телеграм-канал Mash, три жительницы столицы за 70 тысяч купили приобрели курс на обучение макияжу. Блогер рассказала об обучении у себя в Instagram*-профиле.

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Первое время, как рассказали пострадавшие, курс проводился дистанционно. Когда подошло время для очной практики, блогерша начала придумывать отмазки и оттягивать занятия. Вскоре девушки попросили вернуть им деньги, однако преподаватель сразу же пропала.

Выяснилось также, что жертвой обмана стала и помощница блогерши, через которую с ней связывались потерпевшие. Ее обманули на 25 тысяч рублей.

* — соцсеть запрещена в РФ.

#Уфа#Мошенничество#Новости Башкирии
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