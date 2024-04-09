В Башкирии бьютиблоггерша «развела» подписчиков почти на четверть миллиона рублей

Первое время, как рассказали пострадавшие, курс проводился дистанционно. Когда подошло время для очной практики, блогерша начала придумывать отмазки и оттягивать занятия. Вскоре девушки попросили вернуть им деньги, однако преподаватель сразу же пропала.