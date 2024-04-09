В Башкирии бьютиблоггерша «развела» подписчиков почти на четверть миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Как сообщает телеграм-канал Mash, три жительницы столицы за 70 тысяч купили приобрели курс на обучение макияжу. Блогер рассказала об обучении у себя в Instagram*-профиле.
Первое время, как рассказали пострадавшие, курс проводился дистанционно. Когда подошло время для очной практики, блогерша начала придумывать отмазки и оттягивать занятия. Вскоре девушки попросили вернуть им деньги, однако преподаватель сразу же пропала.
Выяснилось также, что жертвой обмана стала и помощница блогерши, через которую с ней связывались потерпевшие. Ее обманули на 25 тысяч рублей.
* — соцсеть запрещена в РФ.