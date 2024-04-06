В Уфе сотрудница банка спасла мужчину от мошенников

Через несколько минут с того же номера ему позвонил «специалист горячей линии „Госуслуг“ и сообщил, что личный кабинет мужчины взломали, с ним свяжется „сотрудник банка“. С ним связался еще один неизвестный человек, отправив фотографию удостоверения сотрудника финансового учреждения. который рассказал, как мошенники похищают денежные средства у клиентов банка. На связь снова вышел „специалист“ портала „Госуслуг“, который решил помочь восстановить доступ в личный кабинет. Якобы для этого ему понадобилась информация о банковских кодах.