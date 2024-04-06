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Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Уфе сотрудница банка спасла мужчину от мошенников

В Уфе сотрудница банка спасла мужчину от мошенников

6 апреля 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе сотрудница банка спасла мужчину от мошенников

Аферисты убедили уфимца в необходимости оформления кредитов на 2 млн руб., но его удалось спасти из этой ситуации.

Уфимцу 52 лет пришло сообщение о том, что якобы с ним связались мошенники и ему необходимо обратиться на горячую линию «Госуслуг» по указанному номеру. Мужчина сделал звонок, но ответа не услышал.

Через несколько минут с того же номера ему позвонил «специалист горячей линии „Госуслуг“ и сообщил, что личный кабинет мужчины взломали, с ним свяжется „сотрудник банка“. С ним связался еще один неизвестный человек, отправив фотографию удостоверения сотрудника финансового учреждения. который рассказал, как мошенники похищают денежные средства у клиентов банка. На связь снова вышел „специалист“ портала „Госуслуг“, который решил помочь восстановить доступ в личный кабинет. Якобы для этого ему понадобилась информация о банковских кодах.

После этого с мужчиной вновь связался лжеспециалист банка, сообщивший о необходимости посещения трех банков для оформления кредитов (общей суммой на 2 млн руб.) и перевести «на безопасные счета». К счастью, в первом же банке ему было отказано в предоставлении кредита. В следующей организации во время беседы сотрудница банка Зайнап Ахматьянова заподозрила неладное и убедила клиента в том, что мошенники пытаются обмануть его.

Начальник Отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Уфе подполковник полиции Александр Коновалов поблагодарил главного финансового специалиста банка Зайнап Ахматьянову за проявленную бдительность, неравнодушие и оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с преступлениями и вручил благодарственное письмо от имени начальника Управления МВД России по Уфе.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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