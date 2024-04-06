В Уфе сотрудница банка спасла мужчину от мошенников

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Уфимцу 52 лет пришло сообщение о том, что якобы с ним связались мошенники и ему необходимо обратиться на горячую линию «Госуслуг» по указанному номеру. Мужчина сделал звонок, но ответа не услышал.
Через несколько минут с того же номера ему позвонил «специалист горячей линии „Госуслуг“ и сообщил, что личный кабинет мужчины взломали, с ним свяжется „сотрудник банка“. С ним связался еще один неизвестный человек, отправив фотографию удостоверения сотрудника финансового учреждения. который рассказал, как мошенники похищают денежные средства у клиентов банка. На связь снова вышел „специалист“ портала „Госуслуг“, который решил помочь восстановить доступ в личный кабинет. Якобы для этого ему понадобилась информация о банковских кодах.
После этого с мужчиной вновь связался лжеспециалист банка, сообщивший о необходимости посещения трех банков для оформления кредитов (общей суммой на 2 млн руб.) и перевести «на безопасные счета». К счастью, в первом же банке ему было отказано в предоставлении кредита. В следующей организации во время беседы сотрудница банка Зайнап Ахматьянова заподозрила неладное и убедила клиента в том, что мошенники пытаются обмануть его.
Начальник Отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Уфе подполковник полиции Александр Коновалов поблагодарил главного финансового специалиста банка Зайнап Ахматьянову за проявленную бдительность, неравнодушие и оказание содействия органам внутренних дел в борьбе с преступлениями и вручил благодарственное письмо от имени начальника Управления МВД России по Уфе.