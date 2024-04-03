В России увеличат штрафы за препятствование газовым проверкам

Если человек и вовсе отказывается заключать договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, то это тоже чревато санкциями. Физлица накажут штрафом в размере 5 — 10 тысяч рублей, должностные лица на 25 — 100 тысяч рублей, а юридические лица могут попасть на сумму гораздо крупнее — от 200 до 500 тысяч рублей. Такую же неустойку планируется ввести и за сокрытие информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования от специализированной организации.