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В России за игнорирование газовых служб могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

В России увеличат штрафы за препятствование газовым проверкам

3 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI

В России за игнорирование газовых служб могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

За повышение санкций выступили депутаты Госдумы.

Парламентарии предлагают поднять штрафы в несколько раз для тех, что по каким-либо причинам не допускает специалистов газовых служб в квартиру, дом или помещения для проверки оборудования. Также это касается и служб, контролирующих работу дымовых и вентиляционных каналов.

Таким образом с 1 — 2 тысяч рублей штраф планируют поднять до 5 — 10 тысяч рублей. Должностные лица за препятствование работе газовщиков должны будут заплатить штраф до 100 тысяч рублей, юридических лиц за это оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей.

Если человек и вовсе отказывается заключать договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, то это тоже чревато санкциями. Физлица накажут штрафом в размере 5 — 10 тысяч рублей, должностные лица на 25 — 100 тысяч рублей, а юридические лица могут попасть на сумму гораздо крупнее — от 200 до 500 тысяч рублей. Такую же неустойку планируется ввести и за сокрытие информации об изменении состава внутриквартирного газового оборудования от специализированной организации.

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На этом штрафы не заканчиваются. Если кто-то решится самостоятельно установить газовое оборудование или заменить его, то за такую инициативу физлиц оштрафуют на 5 — 10 тысяч рублей, должностные лица накажут на 25 — 100 тысяч, а юридические должны будут заплатить 200 — 500 тысяч рублей. Законодатели отмечают, что такие меры сегодня необходимы, чтобы обезопасить самих же людей.

«Закон актуальный и своевременный: множество аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в быту, случаются из‑за неудовлетворительного технического состояния газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов жилых зданий», — говорит председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

В сети россияне уже обсуждают эту поправку. Многие рады таким изменениям, ведь безответственность одних может коснуться жизни других людей:

«Мне нравятся такие суммы, возможно кого-то это будет мотивировать соблюдать требования и вовремя чинить газовые приборы и оборудование», «Сколько случаев! Особенно этой весной, когда люди гибли от неправильной эксплуатации таких вещей, не хочу оказаться в такой же ситуации из-за тех, кто не может вовремя что-то проконтролировать», — делятся мнением жители разных городов страны.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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