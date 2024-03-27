Депутат перечислил правила утилизации дачного мусора

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Чтобы утилизировать дачные отходы, парламентарий советует заказать транспорт, который специализируется на вывозе подобного рода отходов для последующей их утилизации в рамках законодательных норм.
Если строительно-ремонтные работы завершены, и после них остался мусор, его можно хранить на участке. Затем, в удобное время, отходы нужно вывезти на специальной машине. Согласно законодательству, можно закапывать в землю только ветки и листву, — объяснил депутат.
При этом он добавил, что листья и ветки можно использовать для производства компоста, который отлично удобряет землю, сообщает news.ru.
Парламентарий отметил, что практически в каждом СНТ существует специальная зона для своза мусора. На таком участке чаще всего установлен большой контейнер, но даже там запрещено оставлять строительный и крупногабаритный мусор. Необходимо вызвать специальную машину или вывезти отходы самостоятельно в отведенное для этого место.
Тем, кто вопреки закону оставляет отходы за территорией СНТ, грозит штраф в 7 тысяч рублей. Отдельные виды мусора разрешено сжигать на своем участке, но есть ограничения, — резюмировал Чаплин.