В республике за минувшие сутки затопило ещё 40 домов

Паводок нарастает, а сообщений в Центр обработки вызовов Системы-112 с каждым часом становится всё больше. За прошедшие сутки спасатели получили информацию от местных жителей о затоплении 40 придомовых территорий. Общее число обращение с начала паводкоопасного сезона пока остановилось на показателе 351.