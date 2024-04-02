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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

В Башкирии за сутки в результате паводка затоплено 40 домов

В республике за минувшие сутки затопило ещё 40 домов

2 апреля 2024, 04:57
Фото: 1MI

В Башкирии за сутки в результате паводка затоплено 40 домов

Максимальный подъём воды в реках + 90 см.

Паводок нарастает, а сообщений в Центр обработки вызовов Системы-112 с каждым часом становится всё больше. За прошедшие сутки спасатели получили информацию от местных жителей о затоплении 40 придомовых территорий. Общее число обращение с начала паводкоопасного сезона пока остановилось на показателе 351.

Реки наполняются талыми снегами и уровень воды в них стремительно увеличивается. Так за сутки максимальный плюс зафиксирован на реке Кармасан в Кушнаренковском районе. Воды прибавилось на 89 см, текущий уровень составил 340 см. Из берегов Кармасан выходит при 390 см.

У населенного пункта Камчалытамак Давлекановского района близка к разливу речка Уршак. Там уровень воды за сутки поднялся на 96 см. На текущий момент общий уровень воды пока стоит на отметке 268 см при выходе реки на пойму 265 см.

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Река Чермасан близ села Чирша-Тартыш, располагающегося в Кушнаренковском районе поднялась за сутки на 84 см и теперь её максимальный уровень на данный момент составляет 363 см. Берега Чермасан, согласно наблюдениям, покидает при уровне воды 465 см.

Сейчас на особом контроле у спасателей находятся 6 случаев затопления. Речь о двух участках дороги и четырёх низководных мостах, которые находятся на территориях 6 районов в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском, Чишминском и Туймазинском.

МЧС держит ситуацию на контроле. Напоминаем, при необходимости звонить в экстренные службы по номеру 112.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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