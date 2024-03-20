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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 11:32

В Ленинском районе Уфы произошло подтопление улиц талыми водами

Улицы Ленинского района Уфы оказались затоплены талыми водами

20 марта 2024, 11:30
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Ленинском районе Уфы произошло подтопление улиц талыми водами

В рамках мероприятий по устранению подтопления было откачано свыше 700 кубометров воды, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Первый случай подтопления зафиксировали сегодня, 20 марта, в Уфе. Талыми водами оказались подтоплены проезжая часть улиц Благоварской, Выгонной и Нехаева в Нижегородке.

Сотрудники МБУ СПБ Ленинского района и сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы оперативно отреагировали и откачали воду на данных участках.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

К счастью, придомовые территории и дома не пострадали. Всего откачали свыше 700 кубометров воды. Отмечается, что подтопления не приняли масштабный характер благодаря заблаговременному вывозу снега с территорий микрорайона.

Напомним, согласно предварительным прогнозам, в этом году в Башкирии полноводный паводок — по оценкам специалистов Башгидромета, показатели в этом году могут превысить среднемноготние значения.

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