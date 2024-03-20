Улицы Ленинского района Уфы оказались затоплены талыми водами

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Первый случай подтопления зафиксировали сегодня, 20 марта, в Уфе. Талыми водами оказались подтоплены проезжая часть улиц Благоварской, Выгонной и Нехаева в Нижегородке.
Сотрудники МБУ СПБ Ленинского района и сотрудники Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы оперативно отреагировали и откачали воду на данных участках.
К счастью, придомовые территории и дома не пострадали. Всего откачали свыше 700 кубометров воды. Отмечается, что подтопления не приняли масштабный характер благодаря заблаговременному вывозу снега с территорий микрорайона.
Напомним, согласно предварительным прогнозам, в этом году в Башкирии полноводный паводок — по оценкам специалистов Башгидромета, показатели в этом году могут превысить среднемноготние значения.