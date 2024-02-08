В Башкирии снова начали дорожать яйца

За неделю больше всего подорожала капуста (на 6,5%, до 35,35 рублей за килограмм). Свыше 1% за неделю прибавили стерилизованное молоко, печенье, свёкла, яблоки, консервы. Почти не изменилась цена на морковь (0%), сливочное масло (-0,03%), сосиски (-0,1%), баранину (-0,1%), мороженую рыбу (-0,1%), сахар (-0,1%), творог (+0,1%), хлеб из пшеничной муки (+0,1%), фруктово-ягодные консервы для детей (+0,1%).