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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

За неделю в Башкирии подорожала большая часть продуктов

В Башкирии снова начали дорожать яйца

8 февраля 2024, 09:46
Фото: 1MI

За неделю в Башкирии подорожала большая часть продуктов

Неизменными остались цены только на морковь.

Башкортостанстат обновил данные о динамике цен на продукты питания за неделю. Новый отчёт содержит данные на 5 февраля.

За неделю больше всего подорожала капуста (на 6,5%, до 35,35 рублей за килограмм). Свыше 1% за неделю прибавили стерилизованное молоко, печенье, свёкла, яблоки, консервы. Почти не изменилась цена на морковь (0%), сливочное масло (-0,03%), сосиски (-0,1%), баранину (-0,1%), мороженую рыбу (-0,1%), сахар (-0,1%), творог (+0,1%), хлеб из пшеничной муки (+0,1%), фруктово-ягодные консервы для детей (+0,1%).

Яйца снова подорожали — если с 22 по 29 января они «сбросили» 4%, то к 5 февраля стали дороже на 0,2%. Теперь они стоят в среднем 121 рубль 54 копейки.

Более, чем на 1% подешевели лишь гречневая крупа, помидоры и картофель (последний — -2,7%).

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Цены#Инфляция#Идэль Гумеров#Яйца
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