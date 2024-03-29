В Уфе вынесли приговор чиновнику за ущерб региональной казне

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Обвиняемый будучи директором местной государственной казенной организации Хозяйственное управление заключил контракт с другой фирмой ООО «Клирлайт Рус». При этом не применил конкурентных процедур. В договоре речь шла об оказании услуг по изготовлению сборных световых декоративных конструкций. Материал для этого предоставлял сам исполнитель заказа.
По словам обвиняемого это был единственный поставщик, поэтому сумма заказа составила свыше 115 млн рублей. Однако, если бы подсудимый учёл требования законодательства о закупках, то исполнить вышеуказанный контракт можно было и по цене гораздо ниже почти на 39 млн рублей.
В результате проверки было установлено, что решения чиновника привели к необоснованному ограничению конкуренции в отношении других возможных исполнителей заказа, а также его действия причинили значительный материальный ущерб региональному бюджету.
Свою вину в совершении преступления подсудимый признал, но лишь частично. Суд решил вынести обвиняемому наказание и присудить ему штраф. Теперь бывшему директору предстоит выплатить сумму в размере полмиллиона рублей. Прокуратура с таким судебным решение не согласна и намерена подать апелляцию.