В Уфе вынесли приговор чиновнику за ущерб региональной казне

По словам обвиняемого это был единственный поставщик, поэтому сумма заказа составила свыше 115 млн рублей. Однако, если бы подсудимый учёл требования законодательства о закупках, то исполнить вышеуказанный контракт можно было и по цене гораздо ниже почти на 39 млн рублей.