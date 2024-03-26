В России дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика

Строительные компании получили мораторий, который освобождает их от выплаты неустоек за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию. Поддержка застройщиков в условиях санкций будет действовать до конца 2024 года. Это означает, что дольщики не смогут подать в суд на застройщика и получить неустойку за сдачу квартиры позже установленного договором срока.