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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В России дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика

В России дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика

26 марта 2024, 12:58
Фото: 1MI
Новый закон теперь защищает строительные компании от миллионных долгов перед дольщиками.

Строительные компании получили мораторий, который освобождает их от выплаты неустоек за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию. Поддержка застройщиков в условиях санкций будет действовать до конца 2024 года. Это означает, что дольщики не смогут подать в суд на застройщика и получить неустойку за сдачу квартиры позже установленного договором срока.

Практика обращения владельцев новостроек с иском к застройщику действует уже много лет, но в последние годы девелоперы начали жаловаться, что сроки срываются из-за проблем с поставками. Отметим, что такой же мораторий действовал в 2020 год и в 2022–2023 гг.

При этом шанс получить неустойку остается, если сдача дома пришлась на период с 1 июля 2023 года по 22 марта 2024 года. Расчет будет производиться по ставке Центробанка — 7,5%, которая действовала в июле 2023 года.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Общество#Андрей Королев#Новости
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