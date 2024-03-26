В России дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Строительные компании получили мораторий, который освобождает их от выплаты неустоек за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию. Поддержка застройщиков в условиях санкций будет действовать до конца 2024 года. Это означает, что дольщики не смогут подать в суд на застройщика и получить неустойку за сдачу квартиры позже установленного договором срока.
Практика обращения владельцев новостроек с иском к застройщику действует уже много лет, но в последние годы девелоперы начали жаловаться, что сроки срываются из-за проблем с поставками. Отметим, что такой же мораторий действовал в 2020 год и в 2022–2023 гг.
При этом шанс получить неустойку остается, если сдача дома пришлась на период с 1 июля 2023 года по 22 марта 2024 года. Расчет будет производиться по ставке Центробанка — 7,5%, которая действовала в июле 2023 года.
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