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Уфимец пытался подкупить пристава для поездки в романтическое путешествие

Уфимца будут судить за взятку приставу

19 марта 2024, 06:21
Фото: FreePik

Уфимец пытался подкупить пристава для поездки в романтическое путешествие

Горожанин не мог покинуть Россию из-за долгов.

В Уфе 25-летнего мужчину будут судить за попытку дать взятку судебному приставу. Как сообщает прокуратура республики, горожанин предлагал сотруднику правоохранительных органов деньги за снятие ограничений на выезд из страны.

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Следствие утверждает, что у пристава имелись материалы о взыскании с уфимца задолженности на сумму более 450 тысяч рублей. Между тем должнику не хотелось терять свою путевку в Тайланд. Уфимец обратился к сотруднику и предложил 50 тысяч рублей, чтобы он закрыл глаза на постановление о запрете покидать пределы России.

«Должностное лицо сообщило об этом своему руководству. После передачи денег взяткодатель был задержан на месте сотрудниками службы собственной безопасности ГУФССП России по РБ. Обвиняемый признал вину в совершении преступления», — сообщили в прокуратуре.

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#Уфа
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