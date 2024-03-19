Уфимца будут судить за взятку приставу

Следствие утверждает, что у пристава имелись материалы о взыскании с уфимца задолженности на сумму более 450 тысяч рублей. Между тем должнику не хотелось терять свою путевку в Тайланд. Уфимец обратился к сотруднику и предложил 50 тысяч рублей, чтобы он закрыл глаза на постановление о запрете покидать пределы России.