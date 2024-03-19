Уфимца будут судить за взятку приставу

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Уфе 25-летнего мужчину будут судить за попытку дать взятку судебному приставу. Как сообщает прокуратура республики, горожанин предлагал сотруднику правоохранительных органов деньги за снятие ограничений на выезд из страны.
Следствие утверждает, что у пристава имелись материалы о взыскании с уфимца задолженности на сумму более 450 тысяч рублей. Между тем должнику не хотелось терять свою путевку в Тайланд. Уфимец обратился к сотруднику и предложил 50 тысяч рублей, чтобы он закрыл глаза на постановление о запрете покидать пределы России.
«Должностное лицо сообщило об этом своему руководству. После передачи денег взяткодатель был задержан на месте сотрудниками службы собственной безопасности ГУФССП России по РБ. Обвиняемый признал вину в совершении преступления», — сообщили в прокуратуре.