mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Стивен Сигал приехал в центр Пирогова

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе», посетив центр Пирогова

28 марта 2024, 07:30
Фото: 1MI

Стивен Сигал приехал в центр Пирогова

Таким образом актёр решил поддержать тех, кому сейчас тяжело.

Неожиданный визит известного актёра обрадовал и пациентов и врачей Национального медико-хирургического цента имени Н. И. Пирогова. Первое, что сделал Стивен Сигал, встретившись с медицинским персоналом, поблагодарил врачей за их труд и заботу о человеческих жизнях. После кинозвезда отправился в палаты проведать пострадавших. Актёр успел посетить троих человек, он искренне пожелал пациентам скорейшего выздоровления.

«То, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их», — сказал Сигал.

Блогера из Башкирии задержали за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле»
Узнать подробнее

Многие жители нашей страны поддержали поступок актёра, отметив, что трагедией прониклись даже те, кто не живёт в России:

«Любой человек с нормальной психикой осудит террористов! Это нормально!», «Молодец!», — высказались неравнодушные граждане.

Читайте также:
Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми
#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
Подпишитесь
Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации
Сегодня, 07:40
Наказание за 20 миллионов в Кумертау
Сегодня, 05:36
В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек
Вчера, 15:27
Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов
Сегодня, 05:06
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
Вчера, 15:46
Заработная плата хоккеиста «Салавата Юлаева» удивила даже самых богатых уфимцев
Сегодня, 04:39
"