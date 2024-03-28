Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе», посетив центр Пирогова

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Неожиданный визит известного актёра обрадовал и пациентов и врачей Национального медико-хирургического цента имени Н. И. Пирогова. Первое, что сделал Стивен Сигал, встретившись с медицинским персоналом, поблагодарил врачей за их труд и заботу о человеческих жизнях. После кинозвезда отправился в палаты проведать пострадавших. Актёр успел посетить троих человек, он искренне пожелал пациентам скорейшего выздоровления.
«То, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их», — сказал Сигал.
Многие жители нашей страны поддержали поступок актёра, отметив, что трагедией прониклись даже те, кто не живёт в России:
«Любой человек с нормальной психикой осудит террористов! Это нормально!», «Молодец!», — высказались неравнодушные граждане.