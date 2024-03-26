Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В соцсетях размещают, а в мессенджерах распространяют фейковые скриншоты переписок. Там указан конкретный отправитель, но не другая сторона диалога. В нем обсуждаются планы по подрыву.
Якобы человек, которому предлагают совершить преступление, соглашается за определенную сумму. Делается это для вызова паники и воздействия на население.
Накануне стало известно, что такие сообщения с предложениями получают и подростки. Одному из несовершеннолетних жителей Чистополя обещали 2 млн рублей за «стрельбу» в общественных местах, передает Inkazan.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что рассылка с предложениями, звонки, создание каналов — это психологическая атака. Пользователей просили не поддаваться панике.