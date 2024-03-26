mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми

Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми

26 марта 2024, 13:29
Фото: 1MI
Жителей Башкирии запугивают сообщениями, где неизвестные якобы соглашаются на совершение теракта. За это им предлагают деньги. Подробности Mkset сообщили источники в правоохранительных органах.

В соцсетях размещают, а в мессенджерах распространяют фейковые скриншоты переписок. Там указан конкретный отправитель, но не другая сторона диалога. В нем обсуждаются планы по подрыву.

Якобы человек, которому предлагают совершить преступление, соглашается за определенную сумму. Делается это для вызова паники и воздействия на население.

Накануне стало известно, что такие сообщения с предложениями получают и подростки. Одному из несовершеннолетних жителей Чистополя обещали 2 млн рублей за «стрельбу» в общественных местах, передает Inkazan.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что рассылка с предложениями, звонки, создание каналов — это психологическая атака. Пользователей просили не поддаваться панике.

В Башкирии неизвестный от имени главы района угрожал терактом
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Башкирии угрожал «умному» домофону топоромСпортсмены обеспечили мальчика в Башкирии скакуномЖитель Башкирии окружил любимую машинами и сделал предложение
#Общество#Башкортостан#Соцсети#Теракт#Марина Шорина
Подпишитесь
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Сегодня, 10:36
Башкирских продавцов лишили почти 3 тысяч пачек сигарет
Сегодня, 14:56
Уфимский парень пытался заработать на наркотиках
Сегодня, 14:33
В Башкирии внедрят видеонаблюдение с функцией распознавания лиц
Сегодня, 13:42
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"