Блогера из Башкирии задержали за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле»

Напомним, ранее стример в ходе трансляции допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Так, один из зрителей упомянул, что в стране сейчас траур. В ответ на это блогер, срываясь на крик, блогер, не стесняясь в выражениях, стал утверждать, что Башкирию это не касается.