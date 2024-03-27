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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Блогера из Башкирии задержали за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле»

Блогера из Башкирии задержали за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле»

27 марта 2024, 13:01
Фото: 1MI
Мужчин, по собственному признанию, высказывался, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Стримера Рустама Абсалямова задержали силовики после его высказывания против скорбящих по жертвам московского теракта. Его доставили в УМВД России по г. Стерлитамаку. Абсалямов принёс извинения за свое поведение и признался, что вел интернет-трансляцию, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
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Напомним, ранее стример в ходе трансляции допустил высказывания, оправдывающие терроризм, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Так, один из зрителей упомянул, что в стране сейчас траур. В ответ на это блогер, срываясь на крик, блогер, не стесняясь в выражениях, стал утверждать, что Башкирию это не касается.

— «Траур в стране», кто написал? Это в вашей стране траур. У нас в Башкирии траура нет. У вас отдельное государство, Москва, — сказал стример.

В настоящее время в отношении него полицейские проводят проверку. По ее итогам материалы будут направлены в следственные органы.

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