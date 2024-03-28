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В Башкирии вынесли приговор начальнице отделения банка за кражу 20 млн рублей

Наказание за 20 миллионов в Кумертау

28 марта 2024, 05:36
Фото: 1MI

В Башкирии вынесли приговор начальнице отделения банка за кражу 20 млн рублей

Бывший руководитель банка присвоила деньги из-за обиды.

Из материалов дела следует, что обвиняемая какое-то время занимала должность управляющей отделением банка. Однажды жительница Кумертау получила неприятное известие об увольнение её с работы. Такое решение женщина посчитала несправедливым и необоснованным.

Перед тем как окончательно уйти из организации, бывший руководитель получила из хранилища денежные средства в сумме почти 20,4 млн рублей. Их она должна была передать в другие филиалы банка, находившиеся в Кугарчинском и Зианчуринском районах. Но, видимо, передумала. Спустя пару недель обвиняемая взяла всю сумму и вынесла её из офиса. Дальше подсудимая не стесняясь тратила деньги на своё усмотрение.

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Свою вину в совершении преступления бывшая управляющая банка отрицать не стала. В ходе судебного слушания было принято решение, что следующие 3 года и 6 месяцев женщина проведёт в исправительной колонии общего режима. Также суд пошёл на требования истца о возмещении ущерба. Приговор в силу еще не вступил.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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