Наказание за 20 миллионов в Кумертау

Перед тем как окончательно уйти из организации, бывший руководитель получила из хранилища денежные средства в сумме почти 20,4 млн рублей. Их она должна была передать в другие филиалы банка, находившиеся в Кугарчинском и Зианчуринском районах. Но, видимо, передумала. Спустя пару недель обвиняемая взяла всю сумму и вынесла её из офиса. Дальше подсудимая не стесняясь тратила деньги на своё усмотрение.