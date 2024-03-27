В республике суд вынес приговор в отношении мужчины, расчленившего подругу

По материалам следствия известно, в ноябре прошлого года житель Стерлибашевского района задушил свою подругу, когда находился у неё в гостях. Мужчина и женщина поссорились, в результате конфликта преступник убил знакомую. А позже принял решение скрыть своё преступление, расчленив тело жертвы. Конечности злоумышленник сложил в пакеты, которые вывез в лесную зону и там закопал.