В республике суд вынес приговор в отношении мужчины, расчленившего подругу

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По материалам следствия известно, в ноябре прошлого года житель Стерлибашевского района задушил свою подругу, когда находился у неё в гостях. Мужчина и женщина поссорились, в результате конфликта преступник убил знакомую. А позже принял решение скрыть своё преступление, расчленив тело жертвы. Конечности злоумышленник сложил в пакеты, которые вывез в лесную зону и там закопал.
Убитую девушку искали почти месяц. Выйти на след преступника удалось по камерам видеонаблюдения, полицейские отследили перемещение потерпевшей и установили личность убийцы по его машине. При задержании мужчина признал свою вину в совершении жестокого преступления.
Сегодня суд Стерлибашевского района огласил приговор для душегуба и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с преступника 2 млн рублей в виде моральной компенсации семье убитой от его рук девушки.