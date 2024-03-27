mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Башкирии огласили приговор убийце, расчленившему свою знакомую

В республике суд вынес приговор в отношении мужчины, расчленившего подругу

27 марта 2024, 09:24
Фото: 1MI

В Башкирии огласили приговор убийце, расчленившему свою знакомую

Обычная ссора двух людей закончилась убийством.

По материалам следствия известно, в ноябре прошлого года житель Стерлибашевского района задушил свою подругу, когда находился у неё в гостях. Мужчина и женщина поссорились, в результате конфликта преступник убил знакомую. А позже принял решение скрыть своё преступление, расчленив тело жертвы. Конечности злоумышленник сложил в пакеты, которые вывез в лесную зону и там закопал.

Убитую девушку искали почти месяц. Выйти на след преступника удалось по камерам видеонаблюдения, полицейские отследили перемещение потерпевшей и установили личность убийцы по его машине. При задержании мужчина признал свою вину в совершении жестокого преступления.

Орудовавшего в Уфе «поволжского маньяка» приговорили к пожизненному
Узнать подробнее

Сегодня суд Стерлибашевского района огласил приговор для душегуба и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с преступника 2 млн рублей в виде моральной компенсации семье убитой от его рук девушки.

Читайте также:
Уфимца будут судить за убийство соседа-инвалида
#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"