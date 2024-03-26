В Башкирии у ребенка застряли во рту детали конструктора

Семилетний мальчик игрался с «Лего» и, заигравшись, решил попробовать конструктор на вкус. В результате деталь наделась на зуб ребенка. Мама мальчика долгое время пыталась снять игрушку, но тщетно, в итоге пришлось звонить в экстренные службы.