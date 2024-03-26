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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

В Башкирии мальчик надел детали «Лего» на зубы и не смог снять

В Башкирии у ребенка застряли во рту детали конструктора

26 марта 2024, 06:44
Фото: PxHere

В Башкирии мальчик надел детали «Лего» на зубы и не смог снять

Родителям пришлось вызывать спасателей.

В Уфе у ребенка во рту застряла деталь конструктора. Об этом рассказали в Госкомитете республики по ЧС.

Семилетний мальчик игрался с «Лего» и, заигравшись, решил попробовать конструктор на вкус. В результате деталь наделась на зуб ребенка. Мама мальчика долгое время пыталась снять игрушку, но тщетно, в итоге пришлось звонить в экстренные службы.

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«При помощи пассатижей они удалили инородный предмет. Мальчик стойко выдержал стоматологическую процедуру», — рассказали спасатели.

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