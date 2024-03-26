В Башкирии у ребенка застряли во рту детали конструктора

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Уфе у ребенка во рту застряла деталь конструктора. Об этом рассказали в Госкомитете республики по ЧС.
Семилетний мальчик игрался с «Лего» и, заигравшись, решил попробовать конструктор на вкус. В результате деталь наделась на зуб ребенка. Мама мальчика долгое время пыталась снять игрушку, но тщетно, в итоге пришлось звонить в экстренные службы.
«При помощи пассатижей они удалили инородный предмет. Мальчик стойко выдержал стоматологическую процедуру», — рассказали спасатели.