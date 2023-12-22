В Уфе ребенок получил сотрясение мозга: известны подробности

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Житель Уфы напал на ребенка на горке. По информации портала Ufa1.ru со ссылкой на мать пострадавшего, мужчина проломил голову мальчику за то, что тот обидел его сына.
По словам женщины, ее ребенок отдыхал га горках со своим друзьями. В какой-то момент к нему подошел неизвестный мужчина. Со слов его сына, он катался с горки, а другие дети мешали ему кататься. После этого мужчина перешел к насилию.
Как рассказывает мать пострадавшего ребенка, мужчина схватил его и бросил на землю дважды. В результате у ребенка была порвана куртка, а дома он пожаловался на плохое самочувствие.
По информации издания, у школьника диагностировано сотрясение мозга. Его мать обратилась в полицию.