mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Уфе мужчина ударил ребенка на горке

В Уфе ребенок получил сотрясение мозга: известны подробности

22 декабря 2023, 15:00
Фото: 1MI

В Уфе мужчина ударил ребенка на горке

Об этом сообщает портал Ufa1.ru
Сюжет
Дети

Житель Уфы напал на ребенка на горке. По информации портала Ufa1.ru со ссылкой на мать пострадавшего, мужчина проломил голову мальчику за то, что тот обидел его сына.

По словам женщины, ее ребенок отдыхал га горках со своим друзьями. В какой-то момент к нему подошел неизвестный мужчина. Со слов его сына, он катался с горки, а другие дети мешали ему кататься. После этого мужчина перешел к насилию.

Как рассказывает мать пострадавшего ребенка, мужчина схватил его и бросил на землю дважды. В результате у ребенка была порвана куртка, а дома он пожаловался на плохое самочувствие.

По информации издания, у школьника диагностировано сотрясение мозга. Его мать обратилась в полицию.

#Происшествия#Башкирия#Дети#Новости Башкирии#Новый год#Азамат Нухов
Подпишитесь
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
Сегодня, 07:35
«Людям дышать нечем»: Под Стерлитамаком прорвало газопровод
Сегодня, 05:13
В Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха
Сегодня, 03:40
В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города
Сегодня, 05:44
Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Сегодня, 03:19
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
Вчера, 06:00