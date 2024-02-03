В Башкирии 7-летний ребенок чуть не стал жертвой пожара из-за игр с зажигалкой

7-летний мальчик остался один и решил поиграть с зажигалкой. В результате возник пожар, в котором загорелись вещи и матрас. Комната начала заполняться едким дымом. Малыш, не зная что делать, решил проветрить комнату, открыв окно и входную дверь. Это только усугубило ситуацию. В итоге, он позвонил своей маме и сообщил о пожаре.