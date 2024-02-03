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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В уфимском селе Нагаево произошёл пожар в частном доме по улице Дорохова

В Башкирии 7-летний ребенок чуть не стал жертвой пожара из-за игр с зажигалкой

3 февраля 2024, 06:07
Фото: 1MI

В уфимском селе Нагаево произошёл пожар в частном доме по улице Дорохова

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

Во второй половине дня 29 января в уфимском селе Нагаево произошел пожар. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

7-летний мальчик остался один и решил поиграть с зажигалкой. В результате возник пожар, в котором загорелись вещи и матрас. Комната начала заполняться едким дымом. Малыш, не зная что делать, решил проветрить комнату, открыв окно и входную дверь. Это только усугубило ситуацию. В итоге, он позвонил своей маме и сообщил о пожаре.

Наиль Г., работник строительной компании, заметил густой дым, который шел из дома, находившегося поблизости. Он быстро подбежал к дому и обнаружил заплаканного ребенка в ванной комнате, который уже успел наглотаться дымом.

«После того, как я вытащил мальчика на улицу через окно, забежал в дом вместе со своими коллегами, которые к этому моменту уже подоспели на помощь. Искали в доме второго ребенка, к счастью, его там не оказалось. Вместе мы закрыли окна и воздуховоды, чтобы ограничить доступ кислорода, благодаря чему огонь стал развиваться медленно и прибывшие на место огнеборцы быстро затушили горение» — рассказал Наиль сотрудникам МЧС

Ребенок отравился продуктами горения и был госпитализирован. Однако, к счастью, все обошлось и его благополучно выписали.

#Происшествия#Башкирия#Пожар#Ребенок#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пожар в жилом доме#Виалина Ахсанова
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