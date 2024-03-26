Больной вопрос: что мешает импортозамещению в России?

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В последнее время анализ торговых потоков показал, что при снижении объема ввозимых в страну товаров доля иностранных товаров на отечественном рынке растет. В то время как доходы от экспорта в 2023 году оказались сопоставимы с предыдущими периодами, импорт 2023 года оказался на 15% выше среднего за 10 лет и на 20% выше уровня 2019 года.
Эксперты пришли к выводу, что российская экономика в условиях СВО и санкций оказалась более импортозависимой, чем до 2022 года. Этому предположительно способствовали и рост цен на импорт, увеличение логистических затрат и массированные закупки компонентов для производства в сфере ОПК.
В целом аналитики подчеркивают, что импортозамещение идет очень неравномерно. Сложнее всего в тех отраслях, где исторически доля импортных комплектующих и первичного сырья была самой высокой (автопром, гражданский авиапром, микроэлектроника). Лучше всего дело обстоит в металлургическом секторе и отчасти в сельском хозяйстве, животноводстве, растениеводстве, где по ряду позиций произошло полное замещение.
При этом дальнейшему развитию процесса мешает высокая ключевая ставка ЦБ, которая приводит к дороговизне кредитов. Это мешает расширению производств, плюс когда местные поставщики сокращают кредитные линии, это ведет к росту цен для потребителя. В итоге приходится расширять географию закупок, а часть заказов переносить в дружественные страны.
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