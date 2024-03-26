Больной вопрос: что мешает импортозамещению в России?

В последнее время анализ торговых потоков показал, что при снижении объема ввозимых в страну товаров доля иностранных товаров на отечественном рынке растет. В то время как доходы от экспорта в 2023 году оказались сопоставимы с предыдущими периодами, импорт 2023 года оказался на 15% выше среднего за 10 лет и на 20% выше уровня 2019 года.