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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Больной вопрос: что мешает импортозамещению в России?

Больной вопрос: что мешает импортозамещению в России?

26 марта 2024, 13:13
Фото: 1MI
Санкции заставили Россию в очередной раз взять курс на импортозамещение, но что-то опять идет не так.

В последнее время анализ торговых потоков показал, что при снижении объема ввозимых в страну товаров доля иностранных товаров на отечественном рынке растет. В то время как доходы от экспорта в 2023 году оказались сопоставимы с предыдущими периодами, импорт 2023 года оказался на 15% выше среднего за 10 лет и на 20% выше уровня 2019 года.

Эксперты пришли к выводу, что российская экономика в условиях СВО и санкций оказалась более импортозависимой, чем до 2022 года. Этому предположительно способствовали и рост цен на импорт, увеличение логистических затрат и массированные закупки компонентов для производства в сфере ОПК.

В целом аналитики подчеркивают, что импортозамещение идет очень неравномерно. Сложнее всего в тех отраслях, где исторически доля импортных комплектующих и первичного сырья была самой высокой (автопром, гражданский авиапром, микроэлектроника). Лучше всего дело обстоит в металлургическом секторе и отчасти в сельском хозяйстве, животноводстве, растениеводстве, где по ряду позиций произошло полное замещение.

При этом дальнейшему развитию процесса мешает высокая ключевая ставка ЦБ, которая приводит к дороговизне кредитов. Это мешает расширению производств, плюс когда местные поставщики сокращают кредитные линии, это ведет к росту цен для потребителя. В итоге приходится расширять географию закупок, а часть заказов переносить в дружественные страны.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
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