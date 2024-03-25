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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Башкирии начинаются первые весенние дожди

В начале рабочей недели в Башкирии обещают +9°

25 марта 2024, 04:37
Фото: FreePik

В Башкирии начинаются первые весенние дожди

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.

25 марта будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер. Днем температура воздуха составит +2, +7°, в горных районах потеплеет до +12°. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

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26 марта ночью без осадков, днем пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный северо-восточный, местами с сильными порывами. Ночью в регионе похолодает до 0, -5°, при прояснениях до -9°, днем же столбик термометра поднимется до +4°, +9°.

27 марта снова обещают дожди, умеренный юго-восточный ветер, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха сосавит -1, +4°, днем +1, +6°.

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#Уфа#Погода
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