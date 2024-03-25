В начале рабочей недели в Башкирии обещают +9°

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
25 марта будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер. Днем температура воздуха составит +2, +7°, в горных районах потеплеет до +12°. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
26 марта ночью без осадков, днем пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный северо-восточный, местами с сильными порывами. Ночью в регионе похолодает до 0, -5°, при прояснениях до -9°, днем же столбик термометра поднимется до +4°, +9°.
27 марта снова обещают дожди, умеренный юго-восточный ветер, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха сосавит -1, +4°, днем +1, +6°.