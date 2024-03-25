В начале рабочей недели в Башкирии обещают +9°

26 марта ночью без осадков, днем пройдут небольшие дожди. Ветер умеренный северо-восточный, местами с сильными порывами. Ночью в регионе похолодает до 0, -5°, при прояснениях до -9°, днем же столбик термометра поднимется до +4°, +9°.