Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления

Согласно постановлению правительства, попасть в зону подтопления могут дома в следующих населенных пунктах:



Альшеевский район:

Р.Дема: деревни Идрисово и Чуракаево



Архангельский район:

Р.Инзер: деревни Тавакачево, Гайфуллинское, Азово, Карташевка и села Абзаново, Узунларово



Аскинский район:

Р. Тюй: села Кашкино, Урмиязы, Кубиязы и деревня Гумбино

Р. Сарс: деревни Султанбеково, Чурашево, Уршады



Аургазинский район:

Р. Уршак: село Турумбет

Р. Белая: деревня Усть-Белишево



Балтачевский район:

Р. Быстрый Танып: деревня Староиликеево и село Сейтяково.



Белокатайский район:

Р. Большой Ик: села Новобелокатай, Карлыханово, Соколки, Яныбаево. Деревни Айгырьял, Мунасово

Р. Уфа: село Белянка



Белорецкий район:

Р. Белая: Белорецк, села Верхний Авзян, Нижний Авзян, Кага, Серменево, Узян, Сосновка, Терлянский, Габдюково, Ломовка, Бриштамак, деревни Бердагулово, Бельский, Азнагулово, Шушпа

Р. Инзер: села Инзер, Ассы, Бакеево, Зигаза, Усмангази, Зуяково



Бижбулякский район:

Р. Дема: села Елбулактомак, Дюсаново, Азнаево, Биккулово, Каныкаево, деревня Качкиново



Бирский район:

Р. Белая: Бирск, села Шамсутдин и Березовка



Благовещенский район:

Р. Белая: села Тугай и Бедеева Поляна



Бураевский район:

Р. Белая: село Вострецово

Р. Быстрый Танып: деревни Касиярово и Чишма-Бураево



Бурзянский район:

Р. Белая: деревни Байназарово, Кургашлы, Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Ишдавлетово, Абдулмамбетово, Малый Кипчак, Галиакберово, Мурадымово, село Старосубхангулово



Гафурийский район:

Р. Белая: деревни Героевка, Ахметка, Кузьма-Александровка, Краснодубровск, Новокарамышево, Карлы, Юрмаш, Таишево, Ибрагимово, Бакрак, Средний Утяш, Баимбетово, Дмитриевка, Татарский Саскуль, Софьино, Новотроевка, Красный Октябрь, Победа, Луговая, села Табынское, Курмантау, Антоновка, Мраково, Инзелга, Юлуково.

Р. Альдашла: село Саитбаба

Р. Мендим: деревни Мураз, Каран Елга, Тунгаево, село Крагаево

Р. Зилим: деревни Сабаево и Кызыл Яр, село Имендяшево

Р. Каварды: деревня Новые Каварды



Дюртюлинский район:

Р. Белая: Дюртюли, села Кушулево, Ангасяк, Старобаишево, Староуртаево, Миништы, Акканеево, Староянтузово, Иванаево, Юсупово, Казакларово, Байгильды, деревни Венеция, Веялочный завод, Казы-Елдяк, Зитембяк.



Ермекеевский район:

Р. Ря: села Ермекеево. Абдулкаримово, Рятамак



Иглинский район:

Р. Сим: деревня Пятилетка

Р. Уфа: село Иглино



Илишевский район:

Р. Белая: села Верхнеяркеево, Старокиргизово, Ябалаково. Деревни Илишево и Кипчаково



Ишимбайский район:

Р. Белая: город Ишимбай, деревни Янги-Аул, Карагайново, Урняк, Октябрь, Восток, Салихово, Арметрахимово.



Калтасинский район:

Р. Быстрый Танып: деревня Чумара



Караидельский район:

Р. Уфа: села Караидель, Круш, Абызово, деревни Уразбахтино, Верхний Суян

Р. Юрюзань: деревни Мата, Шамратово, Новый Бердяш



Кармаскалинский район:

Р.Белая: деревни Бельский, Симский, Куяшкино, Красноярово, Старошареево, Ибрагимово, Муксиново, Верхний Тюкунь, Малаево и село Прибельский



Кигинский район:

Р.Ай: деревня Асылгужино



Краснокамский район:

Р.Белая: деревни Старый Каинлык, Янгузнарат, Бурнюш, Киргизово, Новый Татыш, Староянзигитово и село Старая Мушта



Кугарчинский район:

Р.Белая: село Юмагузино и хутор Улутул

Р.Большой Ик: деревни Кузьминовка, Верхнесюрюбаево, Ибрагимово, Сатлыки и село Мраково



Г.Кумертау:

Р.Белая: село Ира



Кушнаренковский район:

Р.Белая: села Керенево и Кушнаренково



Куюргазинский район:

Р. Белая: деревни Пчелка, Мамбеткулово, Ковалевка и село Бугульчан



Мелеузовский район:

Р.Белая: Мелеуз, деревни Сыртланово, Иштуганово, Акназарово, Сарышево, Аптраково, Ташлыкуль, Кутушево, Айтуган, Маломукачево, Старомусино, Нурдавлетово, Береговка, Сабашево, Юмаково, Верхнеюлдашево, Якты-Куль, Ивановка, Хасаново, Тюляково, Смаково, Малошарипово, Петропавловка, Сухаревка, хутор Красногорский и села Варварино, Васильевка, Зирган, Александровка



Мечетлинский район:

Р. Ай: деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азангулово, Абдрахимово, Абдуллино, Аюпово и село Большеустьикинское



Мишкинский район:

Р. Бирь: деревни Сосновка, Сабаево и село Камеево



Миякинский район:

Р. Дема: деревни Кызыл-Чишма, Суккул-Михайловка, Чиряштамак, Русское Урсаево и сел Малые Каркалы



Нуримановский район:

Р. Уфа: деревни Устье Яман-Елги, Усть-Салдыбаш, Кировка, Верхнекировский, Старобедеево, Новобедеево, Укарлино, Чандар, села Красный Ключ и Красная Горка



Г.Салават:

Р. Белая: поселок Желанный и деревня Мусино



Стерлибашевский район:

Р. Стерля: деревня Старый Калкаш и село Стерлибашево



Г.Стерлитамак:

Р. Белая



Уфимский район:

Р. Белая: село Чесноковка и деревня Загорский

Р. Дема: села Лебяжий и Нижегородка

Р. Уршак: село Булгаково



Г.Уфа:

Р. Белая



Учалинский район:

Р. Миндяк: деревня Новобайрамгулово и село Наурузово.



Хайбуллинский район:

Р. Сакмара: деревни Сакмар-Назаргулово и Малоарслангулово, села Большеабишево и Самарское

Р. Таналык: село Самарское

Р. Зилаир: деревня Урузбаево



Чекмагушевский район:

Р. Чермасан: деревня Новоюмраново



Г. Нефтекамск:

Р. Буй