Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Стоит заметить, что поводов для беспокойства у жителей большинства участков нет — там ситуация находится в норме.
На днях спасатели проводили первую в этом году воздушную разведку рек. Сейчас на водоемах наблюдается почти полный ледостав, имеются лишь отдельные пробоины, хотя несколько участков, за которыми необходимо пристальное внимание, все же есть. В случае, если где-то подтопления окажутся серьезными, посты спасателей будут готовы заблаговременно. Все планы эвакуации также разработаны заранее.
И. о. председателя Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов рассказал Mkset, как готовиться к паводку.
«Людям, которые попадают в зону возможного подтопления, необходимо заблаговременно подготовиться, а именно поднять все свое имущество на безопасный уровень (чердак), домашних животных вывезти на безопасные участки. Все имущество, которое невозможно вывезти с территории участка необходимо закрепить, привязать, чтобы не унесло течением. Конечно же, подготовить все необходимые документы, запас еды и воды на сутки. Также для жителей на официальном сайте Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям доступна автоматизированная система мониторинга гидрологических рисков „Паводок 2.0“, позволяющая самостоятельно мониторить ситуацию на водных объектах», — рассказал спасатель.
Итак, в постановлении правительства региона говорится о следующих населенных пунктах:
Согласно постановлению правительства, попасть в зону подтопления могут дома в следующих населенных пунктах:
Альшеевский район:
Р.Дема: деревни Идрисово и Чуракаево
Архангельский район:
Р.Инзер: деревни Тавакачево, Гайфуллинское, Азово, Карташевка и села Абзаново, Узунларово
Аскинский район:
Р. Тюй: села Кашкино, Урмиязы, Кубиязы и деревня Гумбино
Р. Сарс: деревни Султанбеково, Чурашево, Уршады
Аургазинский район:
Р. Уршак: село Турумбет
Р. Белая: деревня Усть-Белишево
Балтачевский район:
Р. Быстрый Танып: деревня Староиликеево и село Сейтяково.
Белокатайский район:
Р. Большой Ик: села Новобелокатай, Карлыханово, Соколки, Яныбаево. Деревни Айгырьял, Мунасово
Р. Уфа: село Белянка
Белорецкий район:
Р. Белая: Белорецк, села Верхний Авзян, Нижний Авзян, Кага, Серменево, Узян, Сосновка, Терлянский, Габдюково, Ломовка, Бриштамак, деревни Бердагулово, Бельский, Азнагулово, Шушпа
Р. Инзер: села Инзер, Ассы, Бакеево, Зигаза, Усмангази, Зуяково
Бижбулякский район:
Р. Дема: села Елбулактомак, Дюсаново, Азнаево, Биккулово, Каныкаево, деревня Качкиново
Бирский район:
Р. Белая: Бирск, села Шамсутдин и Березовка
Благовещенский район:
Р. Белая: села Тугай и Бедеева Поляна
Бураевский район:
Р. Белая: село Вострецово
Р. Быстрый Танып: деревни Касиярово и Чишма-Бураево
Бурзянский район:
Р. Белая: деревни Байназарово, Кургашлы, Набиево, Старомунасипово, Тимирово, Ишдавлетово, Абдулмамбетово, Малый Кипчак, Галиакберово, Мурадымово, село Старосубхангулово
Гафурийский район:
Р. Белая: деревни Героевка, Ахметка, Кузьма-Александровка, Краснодубровск, Новокарамышево, Карлы, Юрмаш, Таишево, Ибрагимово, Бакрак, Средний Утяш, Баимбетово, Дмитриевка, Татарский Саскуль, Софьино, Новотроевка, Красный Октябрь, Победа, Луговая, села Табынское, Курмантау, Антоновка, Мраково, Инзелга, Юлуково.
Р. Альдашла: село Саитбаба
Р. Мендим: деревни Мураз, Каран Елга, Тунгаево, село Крагаево
Р. Зилим: деревни Сабаево и Кызыл Яр, село Имендяшево
Р. Каварды: деревня Новые Каварды
Дюртюлинский район:
Р. Белая: Дюртюли, села Кушулево, Ангасяк, Старобаишево, Староуртаево, Миништы, Акканеево, Староянтузово, Иванаево, Юсупово, Казакларово, Байгильды, деревни Венеция, Веялочный завод, Казы-Елдяк, Зитембяк.
Ермекеевский район:
Р. Ря: села Ермекеево. Абдулкаримово, Рятамак
Иглинский район:
Р. Сим: деревня Пятилетка
Р. Уфа: село Иглино
Илишевский район:
Р. Белая: села Верхнеяркеево, Старокиргизово, Ябалаково. Деревни Илишево и Кипчаково
Ишимбайский район:
Р. Белая: город Ишимбай, деревни Янги-Аул, Карагайново, Урняк, Октябрь, Восток, Салихово, Арметрахимово.
Калтасинский район:
Р. Быстрый Танып: деревня Чумара
Караидельский район:
Р. Уфа: села Караидель, Круш, Абызово, деревни Уразбахтино, Верхний Суян
Р. Юрюзань: деревни Мата, Шамратово, Новый Бердяш
Кармаскалинский район:
Р.Белая: деревни Бельский, Симский, Куяшкино, Красноярово, Старошареево, Ибрагимово, Муксиново, Верхний Тюкунь, Малаево и село Прибельский
Кигинский район:
Р.Ай: деревня Асылгужино
Краснокамский район:
Р.Белая: деревни Старый Каинлык, Янгузнарат, Бурнюш, Киргизово, Новый Татыш, Староянзигитово и село Старая Мушта
Кугарчинский район:
Р.Белая: село Юмагузино и хутор Улутул
Р.Большой Ик: деревни Кузьминовка, Верхнесюрюбаево, Ибрагимово, Сатлыки и село Мраково
Г.Кумертау:
Р.Белая: село Ира
Кушнаренковский район:
Р.Белая: села Керенево и Кушнаренково
Куюргазинский район:
Р. Белая: деревни Пчелка, Мамбеткулово, Ковалевка и село Бугульчан
Мелеузовский район:
Р.Белая: Мелеуз, деревни Сыртланово, Иштуганово, Акназарово, Сарышево, Аптраково, Ташлыкуль, Кутушево, Айтуган, Маломукачево, Старомусино, Нурдавлетово, Береговка, Сабашево, Юмаково, Верхнеюлдашево, Якты-Куль, Ивановка, Хасаново, Тюляково, Смаково, Малошарипово, Петропавловка, Сухаревка, хутор Красногорский и села Варварино, Васильевка, Зирган, Александровка
Мечетлинский район:
Р. Ай: деревни Большекызылбаево, Тимиряково, Старомещерово, Азангулово, Абдрахимово, Абдуллино, Аюпово и село Большеустьикинское
Мишкинский район:
Р. Бирь: деревни Сосновка, Сабаево и село Камеево
Миякинский район:
Р. Дема: деревни Кызыл-Чишма, Суккул-Михайловка, Чиряштамак, Русское Урсаево и сел Малые Каркалы
Нуримановский район:
Р. Уфа: деревни Устье Яман-Елги, Усть-Салдыбаш, Кировка, Верхнекировский, Старобедеево, Новобедеево, Укарлино, Чандар, села Красный Ключ и Красная Горка
Г.Салават:
Р. Белая: поселок Желанный и деревня Мусино
Стерлибашевский район:
Р. Стерля: деревня Старый Калкаш и село Стерлибашево
Г.Стерлитамак:
Р. Белая
Уфимский район:
Р. Белая: село Чесноковка и деревня Загорский
Р. Дема: села Лебяжий и Нижегородка
Р. Уршак: село Булгаково
Г.Уфа:
Р. Белая
Учалинский район:
Р. Миндяк: деревня Новобайрамгулово и село Наурузово.
Хайбуллинский район:
Р. Сакмара: деревни Сакмар-Назаргулово и Малоарслангулово, села Большеабишево и Самарское
Р. Таналык: село Самарское
Р. Зилаир: деревня Урузбаево
Чекмагушевский район:
Р. Чермасан: деревня Новоюмраново
Г. Нефтекамск:
Р. Буй