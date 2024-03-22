Звонят мошенники? Семь самых популярных схем обмана в 2024 года

Posted 22 марта, 10:56
Published 22 марта, 10:56
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Ежегодно мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана, подстраиваясь под новые технологии и условия. И вполне успешно — только в 2023 году у россиян было украдено более 15 миллиардов рублей. И еще больше денег удалось вовремя спасти. Но это не значит, что нужно терять бдительность и надеяться на защиту правоохранительных органов.
А предупрежден — значит, вооружен, поэтому лучше заранее узнать о популярных мошеннических схемах. Вот как аферисты дурят граждан с помощью банальных уловок.
По-прежнему самой банальной, но при этом действенной схемой остается телефонный обман. Чаще всего мошенники представляются представителями оператора сотовой связи. Просят пройти совершенно безобидную, на первый взгляд, процедуру — подтвердить номер телефона. Или же пройти опрос о качестве связи.
Но главное, для этого нужно пройти по ссылке, которую вам прислали. Или же продиктовать код, который пришел в сообщении. Здесь важно не терять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. С их помощью преступники получат доступ к вашим личным данным.
Сейчас, когда у каждого россиянина есть учетная запись на портале Госуслуг, эта схема стала крайне популярной. Ведь это настоящий кладезь полезной и ценной информации — данные паспорта, личных документов, банковских карт, налоговых счетов и прочего. А нужно всего лишь получить доступ к аккаунту.
И тогда открывается масса возможностей. Можно легко оформить займ на сайтах кредитных организаций, где есть вход через Госуслуги. Также можно получить заполненные данные о вашей семье и использовать их для перепродажи в Даркнете. Также ваши данные могут использовать для того, чтобы заменить деньги у ваших близких.
Ежегодно лидируют мошеннические схемы с помощью звонка от «сотрудника» Сбербанка. Преступникам удается подделывать номер телефона 900, поэтому у клиентов нет никаких сомнений по поводу личности звонящего. А дальше в ход идет классический прием — собеседника убеждают в том, что с его карты хотят снять все деньги, поэтому нужно перевести их на «безопасный счет».
Понятно, что вся сумма переходит прямиком в руки аферистов. В таком случае крайне сложно доказать виновность, ведь человек сам перевел деньги на другой счет. Поэтому стоит помнить, что сотрудники Сбербанка не звонят с номера 900.
Также всегда популярна схема со взломом страниц в соцсетях. Пароли часто слишком простые, поэтому получить доступ довольно легко. А дальше можно придумать плачевную историю про больницу, травму, чрезвычайную ситуацию и попросить деньги у всех друзей.
Также можно скачать массу личных файлов и потом шантажировать жертву с помощью фото, видео и скринов переписок. Сейчас активно используют уловки, касающиеся спецоперации — пишут близким, друзьям, коллегам военнослужащих и обманом вымогают деньги.
Полно преступников и на маркетплейсах. Сначала, конечно, беседа начинается на официальном сайте, но постепенно в ходе разговора мошенник предлагает перейти на сторонний сайт, например, в соцсеть. Кидает ссылку, а что под ней кроется, неизвестно. Чаще всего это сайты, с помощью которых аферисты получают доступ к вашему телефону и данным.
Несколько лет назад стал популярен способ оплаты по QR-коду. И здесь мошенники умудрились обогнать технологии. Поэтому внимательно посмотрите на код, прежде чем оплачивать стоянку автомобиля или портативную зарядку для смартфона на час. Возможно, вы нарветесь на поддельный код и лишитесь всех средств на карте.
И практически безотказный способ выманить деньги или личные данные — представиться сотрудником полиции. Особенно часто на уловку попадаются пожилые, беременные и даже просто впечатлительные люди. В ход идут разные манипуляции — от обвинений в госизмене до сообщений о ДТП с близким. И конечно, нужно будет что-то подтвердить, перейти по ссылке или назвать код. А еще лучше, заплатить деньги сразу. В таком случае просто говорите, чтобы вам присылали официальную повестку и вызывали в отделение полиции.
Специалисты постоянно дают советы, как обезопасить себя, свои данные и деньги. В первую очередь, нужно везде использовать двухфакторную идентификацию и сложные пароли. Также внимательно относитесь к своим данным в Сети.
«Если мы говорим о цифровой приватности и о защите от злоумышленников, то ключевое правило — не упрощать жизнь мошенникам и недоброжелателям. Для этого стоит обратить внимание на несколько аспектов цифровой защиты. Профили в социальных сетях лучше делать закрытыми и добавлять в друзья только тех, с кем знакомы. Не делитесь большим количеством личных данных без необходимости. Например, можно указать дату рождения, близкую к реальной, и оставлять пустыми поля для дополнительной информации, если их заполнение необязательно», — советует руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.