Полиция в Башкирии задержала мошенника обманывающего пенсионеров

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В Октябрьском сотрудники полиции арестовали подозреваемых в мошенничестве. 29-летний курьер будет нести ответственность за свои действия в рамках схемы «Ваш родственник попал в ДТП».
Местная жительница в возрасте 77 лет сообщила в полицию о хищении 300 тысяч рублей. Мошенники выдали себя за дочь пенсионерки и убедили ее передать им деньги, утверждая, что ее родственнику нужно лечение после ДТП. Полиция установила подозреваемого, который получил деньги у потерпевшей. Оказалось, что именно 29-летний местный житель забрал у пенсионерки деньги.
По предварительным данным, молодой человек нашел работу через интернет. Ему поручили совершать операции с деньгами и отправлять их через банкоматы от имени граждан. Он утверждал, что не знал о преступной сущности этой деятельности, так как не был озадачен подробностями. Он даже не обратил внимания на то, что помимо денег ему передали еще и пакет с вещами. Исходя из указаний нанимателей, подозреваемый получил от обманутой пенсионерки сумму в более 300 тысяч рублей и отправил ее на назначенный счет. Часть украденных денег была изъята полицией.
Уголовное дело уже возбуждено по факту мошенничества. В настоящее время подозреваемый проходит проверку на возможное причастие к подобным преступлениям, совершенным в России.