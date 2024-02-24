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В Башкирии мошенники выдали себя за дочь пенсионерки и украли у нее деньги

Полиция в Башкирии задержала мошенника обманывающего пенсионеров

24 февраля 2024, 05:20
Фото: 1MI

В Башкирии мошенники выдали себя за дочь пенсионерки и украли у нее деньги

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ

В Октябрьском сотрудники полиции арестовали подозреваемых в мошенничестве. 29-летний курьер будет нести ответственность за свои действия в рамках схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Местная жительница в возрасте 77 лет сообщила в полицию о хищении 300 тысяч рублей. Мошенники выдали себя за дочь пенсионерки и убедили ее передать им деньги, утверждая, что ее родственнику нужно лечение после ДТП. Полиция установила подозреваемого, который получил деньги у потерпевшей. Оказалось, что именно 29-летний местный житель забрал у пенсионерки деньги.

По предварительным данным, молодой человек нашел работу через интернет. Ему поручили совершать операции с деньгами и отправлять их через банкоматы от имени граждан. Он утверждал, что не знал о преступной сущности этой деятельности, так как не был озадачен подробностями. Он даже не обратил внимания на то, что помимо денег ему передали еще и пакет с вещами. Исходя из указаний нанимателей, подозреваемый получил от обманутой пенсионерки сумму в более 300 тысяч рублей и отправил ее на назначенный счет. Часть украденных денег была изъята полицией.

Уголовное дело уже возбуждено по факту мошенничества. В настоящее время подозреваемый проходит проверку на возможное причастие к подобным преступлениям, совершенным в России.

#Общество#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Мошенническая схема
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