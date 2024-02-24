Полиция в Башкирии задержала мошенника обманывающего пенсионеров

По предварительным данным, молодой человек нашел работу через интернет. Ему поручили совершать операции с деньгами и отправлять их через банкоматы от имени граждан. Он утверждал, что не знал о преступной сущности этой деятельности, так как не был озадачен подробностями. Он даже не обратил внимания на то, что помимо денег ему передали еще и пакет с вещами. Исходя из указаний нанимателей, подозреваемый получил от обманутой пенсионерки сумму в более 300 тысяч рублей и отправил ее на назначенный счет. Часть украденных денег была изъята полицией.